U Baru uhapšen Zaječarac: Pokušao da siluje 18-godišnju djevojku?

Državljanin Republike Srbije, D.Đ. (32) iz Zaječara, osumnjičen je za pokušaj silovanja 18-godišnje djevojke iz Bara.

Policija sumnja da je Zaječarac pobjegao iz zatvora u Srbiji i ilegalno ušao u Crnu Goru.

"Sumnja se da je D.Đ, koji je imao kapuljaču na glavi, sa leđa prišao 18-togodišnjoj djevojci i uz prijetnju nožem pokušao da je primora na seksualni odnos u čemu nije uspio jer je djevojka sve vrijeme pružala fizički otpor i tako zadobila posjekotine od noža u predjelu dlanova, a potom je uspjela da se otrgne i pobjegne, nakon čega je o svemu obaviještena policija. Događaj je Centru bezbjednosti Bar prijavljen jutros oko 04,45 časova. Odmah po prijavi, službenici CB Bar su preduzeli sve neophodne aktivnosti kako bi se lice koje je pokušalo silovanje identifikovalo, lociralo i lišilo slobode", navode iz policije.

Dodaju da je D.Đ. uhapšen nakon manje od šest časova od prijave događaja.

"On je prvo policijskim službenicima na uvid dao dokumenta navodno izdata od strane jedne države u regionu koja su glasila na drugo ime a za koja je utvrđeno da su falsifikovana. Nakon toga utvrđen je njegov stavarni identitet, kao i to da je, kako se sumnja, pobjegao iz zatvora u Srbiji i išao ilegalno u Crnu Goru. U toku su dalje provjere za navedeno lice posredstvom NCB Interpol Podgorica. On je lišen slobode i uz krivičnu prijavu će biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo silovanje u pokušaju", saopšteno je iz policije.

Djevojci je pružena medicinska pomoć zbog povreda koje je zadobila dok se branila od muškarca koji je pokušao da je siluje.

