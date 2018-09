U Bijeloj otkrivena spomen-česma borcima za oslobođenje otadžbine 1912-1918.

U slavu i čast precima, učesnicima u ratovima za oslobođenje otadžbine 1912-1918. godine, sinoć je u Bijeloj upriličeno veče sjećanja i zahvalnosti u porti hrama Polaganja rize Presevete Bogorodice.

Održana je i svečana Akademija, nakon koje je otkrivena spomen česma u čast Bijeljana koji su učestvovali u probijanju Solunskog fronta prije 100 godina, saopšteno je iz lokalne uprave.

“Veliki broj ratnih dobrovoljaca sa ovih prostora predstavljaju primjer patriotizma i solidarnosti vrijedan divljenja. Ova spomen česma i večerašnji program podsjećaju nas da su Bokelji, iako po prirodi tolerantan narod, uvijek bili među prvima u odbrani svog imena i porodice, u borbi za slobodu i na braniku otadžbine", kazao jepredsjednik Opštine Stevan Katić.

On je naveo da se do sada iz istražene arhivske građe i literature može utvrditi da je u periodu od 1912. do 1918. godine Bokokotorski srez dao 773 dobrovoljca. U tom periodu hercegnovska opština, koja je imala oko devet hiljada stanovnika, dala je 103 dobrovoljca. O hrabrosti ljudi sa ovog prostora govori jačina doborovoljačkog pokreta, kao i podatak da je Mirko Komnenović jedna od ličnosti koje su ovom pokretu dale poseban doprinos.

Spomen-česmu otkrio je Ilija Vodovar, sin Vasa – mještanina koji je učestvovao u probijanju Solunskog fronta, a koji se iz rata vratio ranjen.

Projekat česme je donacija arhitekte i dizajnerke Slobodana i Anđele Popović.

Svečanoj Akademiji “Otadžbina im je bila u srcu, i vjera i nada” prisustvovali su predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić i potpredsjednici Miloš Konjević i Danijela Đurović, ambasador Bosne i Hercegovine Vinko Radovanović, konzul Srbije u Crnoj Gori Zoran Dojčinović, kao i predstavnici opština Kotor i Trebinje.

