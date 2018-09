U četvrtak isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Baru dobiće Bjelila, Haj Nehaj, Pod zgradom, Nikole Tesle, Suvi Potok, Kovači, Zankovići, Đuričine vode, Bulevar Revolucije, Mirošica i Mirište.

U Herceg Novom, nova brojila će dobiti Put kampovi (zgrada), Baošići, Do Mitrović, kamp Teuta i Pjerloti.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od devet do 12 sati, bez struje će biti Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula „Poprat“ i repetitor „Zatrijebač“, a od devet do 15 sati dio Bioča.

Od osam do 13 sati, isključenja struje u trajanju od 30 minuta, biće u Elastici, dijelu Tološa, Mareze i Sadine.

U Cetinju, od devet do 16 sati, bez struje će ostati Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen, a od devet do 14 sati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

U Nikšiću, od devet do 15 sati, bez struje će biti dio Dragove Luke (Šišovik) a u Kotoru, od devet do 11 sati, bez struje će ostati područje kod vile "Karmen" u Prčnju.

U Herceg Novom, od devet sati do 12 sati i 30 minuta, bez struje biće Rose.

U Ulcinju, od osam sati do 14 sati i 45 minuta, bez struje ostaće Zenelovići;

U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio Petnjice dok će u Beranama, od devet do 13 sati, bez struje ostati Lubnice.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Klanac.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Kanje a u Kolašinu, od devet do 14 sati, Cerovica, Dulovine, Rečine, Skrbuša, Mateševo, Bare Kraljske, Drndari i Jabuka.

U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje će ostati Slatina.

