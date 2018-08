U četvrtak pretežno sunčano, u drugom dijelu dana ponegdje moguća kiša

U četvrtak će južnim i centralnim predjelima Crne Gore prijepodne biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane intervale, a poslijepodne ili u večernjim satima mjestimično kiša i grmljavina.

Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 12 do 25, najviša dnevna 22 do 35 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano, poslijepodne i u večernjim satima uz promjenljivu oblačnost, realni su izgledi za kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 35 stepeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)