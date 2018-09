U četvrtak višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Beranama dobiće Lubnice dva i Vinicka, a u Pljevljima Potrlica, ulica Ratnih vojnih invalida, ulica Deveta, Židovići, Krejino Vrelo, Grevo, Ilino Brdo, Mrzovići i ulica Skerlićeva.

U Podgorici će zbog radova na mreži, od devet do 14 sati, bez struje biti Termoelektro, područje u okolini Cijevne, hladnjača Krstović, Balijače, benziska pumpa Cijevna, servis Vujačić i hladnjača Novaković.

Od osam do 13 sati, bez struje će kratkortajno ostati zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova i Crnogorskog elektroprenosnog sistema na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, kao i djelovi ulica Svetozara Markovića i Moskovske.

U Tuzima, od devet do 12 sati, bez struje će biti kompleto područje Tuzi osim centra, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići i Kuće Rakića.

U istom terminu će bez struje ostati Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave.

Na Cetinju, od 12 do 16 sati, bez struje će biti djelovi Njegoševe, Bajove i Dečanske ulice, Zmajeva i ulice Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, Pete proleterske i Balšića Pazar, kao i Rezidencija Predsjednika.

Bez stuje će, u istom terminu, biti i Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Cetinjski manastir, naselja Crna Greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do, Prekornica, Donje Polje, Gruda i Podgranica.

Od devet do 14 sati, bez struje će ostati Dubova i Smokovci.

U Kotoru, od devet do 11 sati, struju neće imati Lješevići, Vranovići i Bigova, a od devet do 13 sati Krivošije. Struju od devet do 11 sati i 30 minuta neće imati Resursni centar za sluh i govor.

U Herceg Novom će, od osam sati i 30 minuta do deset sati i 30 minuta, bez struje ostati okolina šetališta kod marketa IDEA u Đenovićima i naselje Nakićenovići na području Zelenike, a od devet sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta dio korisnika kod Kampa u Kumboru.

U Ulcinju, od osam do 12 sati, bez struje će ostati Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine i Reč.

U Nikšiću, od devet do 14 sati, bez struje će biti Zaslap i Nudo, a u Plužinama, od deset sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, Pišče.

U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Beranselo, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastasi, Lubnice, Vuča, Glavaca, Kurikuće, Jelovica, Lužac, Buče, Jugovine, Gradina, Vinicka, Rijeka Marsenića, Šekular, Lukin Vir, Trepča i mala hidroelektrana Jezerštica.

U Petnjici, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Petnjica i Radmanci.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati Kačapore, Kurbardovići, Murići, Bać, Granit-Mont, Kajevići, Repetitor, Đudževići, Jablanica, Pripeč, Dračenovac, Crnča, Malindubrava i Vuča.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Pavino Polje, Mahala, Čokrlije, Bijeli Potok, Grab, Vergaševići, Kovren, Bliskova, Stožer, Gorice, Kicava i Sutivan.

U Kolašinu, od devet do 15 sati, bez struje će ostati Morača, Rovca, Prekobrđe i Crkvine, a od devet do 14 sati Petrova Ravan, Dulovine, Rečine, Skrbuša, Mateševo, Bare Kraljske, Jabuka i Vraneštica.

U Mojkovcu će, od devet do 12 sati, bez struje biti Gojakovići, a u Šavniku, od osam do 16 sati, Timar.

U Pljevljima će, od osam do 18 sati, bez struje biti Grevo, Mrzovići, Ilino Brdo i Rabitlje, a od osam do 16 sati Sokovići i Šarci.

Od osam do 14 sati, bez struje će biti ulica Podgorička, Narodne revolucije, Treća sandžačka, Skerlićeva, Omladinska, Boja Đenisijevića, Tršova i Boška Buhe, kao i hotel Pljevlja, zgrada Suda, Dom vojske, Dječiji vrtić i Vatrogasni dom.

