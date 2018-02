U Lješevićima kao u Kembridžu: Djeca u uniformama, nastava isključivo na engleskom

Rezultati koje crnogorska djeca postiču na PISA testu mogu biti mnogo bolji, jer znanje koji oni sada dobijaju u školama nije funkcionalno.

To je ocijenio profesor Milija Božović, akademski direktor Međunarodne škole Arcadia Academy iz Kotora, koja pripada COBIS-u (savjetu britanskih internacionalnih škola) i koja već šest godina radi u Crnoj Gori.

Od skromnih početaka sa samo četiri učenika u jednom iznajmljenom privatnom stanu, Arcadia Academy je vjerujući u ideju da se u Crnoj Gori može napraviti škola koja će pružati prestižno internacionalno obrazovanje, došla do aktuelnog stepena razvoja, pa je lani dobila i sopstvenu novoizgrađenu namjensku školsku zgradu u Lješevićima.

Nastavu u uslovima kakve većina njihovih vršnjaka u Crnoj Gori može samo poželjeti ili gledati na TV-u, sada pohađa skoro 90 djece uzrasta od tri do 16 godina. Arcadia Academy funkcioniše po prepoznatljivom britanskom konceptu koji uključuje rad sa djecom od predškolskog do srednješkolskog uzrasta. Prvi put, Arcadia Academy je ove godine upisala i generaciju učenika prvog razreda srednje škole.

Osim što multinacionalni sastav profesora i vaspitača nastavu izvodi isključivo na engleskom jeziku, „vrlo britanski“ je i to što svi učenici Arcadia Academy škole nose prepoznatljive školske uniforme - bordo i karirane sa grbom. U holu ih dočekuje i portret britanske kraljice Elizabete II, ali i njene bliske rođake, jugoslovenske princeze Katarine Karađorđević koja je zvanična pokroviteljka ove škole.

„Kada neko pomene internacionalnu školu, obično ljudi pomisle da je to škola za strance. To, međutim, nije slučaj, jer trenutno imamo nešto malo preko pola učenika ruske nacionalnosti, ali imamo i oko 10 do 15 odsto učenika iz Crne Gore, a ostalo je mješavina djece iz SAD, Kanade, Velike Britanije, Francuske, Filipina, Turske, Južnoafričke Republike...“, objašnjava Božović.

Preko COBIS-a regrutuju najveći dio svog nastavnog osoblja koje naječešće dolazi iz Velike Britanije, Međutim, u školi predaju i profesori iz Crne Gore, SAD, Srbije, Kanade, Rusije... Djeca u školu dolaze organizovanim prevozom, autobusima iz pravca Herceg Novog, Kotora, Prčanja, Tivta i Budve, a svako vozilo opremljeno je kamerama koja prate dešavanja u unutrašnjosti i put ispred autobusa. U školi učenici imaju ručak i dvije užine, nastava im traje do 14.30 sati, nakon čega imaju druge vannastavne aktivnosti, pa se kućama vraćaju nakon 16.30 časova.

„Mi smo Kembridžova akreditovana škola i djeca koja dobijaju naše diplome sa njima imaju otvorena vrata u širok svijet raznih mogućnosti jer su Kembridžove diplome priznate u preko 10.000 drugih obrazovnih ustanova u oko 170 država svijeta“, ističe Božović dodajući da im je u početku kada su kretali sa radom u Crnoj Gori bilo prilično teško da savladaju sve izazove koje je pred jednu privatnu stranu školu stavljala naša državna administracija, ali su ipak na kraju u tome uspjeli i dobili licencu za rad.

Božović

Godišnja školarina u Arcadia Academy prosječno košta 8.500 eura, što za naše prilike zvuči mnogo, ali je među najnižim cijenama koje nude od Kembridža sertifikovane škole.

“Poenta je funkcionalno znanje. Često se sjetim mojih uskustava kao đaka iz osnovne i srednje škole u Crnoj Gori koji je učio mnoge stvari, ali koje mi nisu ostale u dugoročnom sjećanju. Kada dijete npr. uči kako raste biljka, kako se razvija, zašto joj trebaju sunce, zemlja i voda. Jedna je stvar ako to nauči suvoparno iz knjige i dosta često puta ne obnovi, a druga je stvar ako lično ode u baštu, zasadi tu biljku i onda prati njen rast i razvoj i to bilježi u dnevniku. Kod Kembridž sistema bitno je da se stalno dopunjuju i proširuju već stečena znanja i da to znanje ne bude da djeca samo nešto identifikuju ili nabroje, već da prave razlike, sintezu, da nešto na kraju sami stvore i iz toga izvuku sami svoj sud”, objašnjava Božović.

Zbog toga Arcadia Academy, pored učionica i kabineta, ima sopstvenu baštu, cvijećnjak, čak i malu farmu sa više vrsta životinja o kojima brinu učenici i profesori. Naravno, tu je i višenamjenski otvoreni sportstki teren kao i igraonica za najmlađu djecu, a čitav koncept škole je da bude maksimalno otvorena kako prema prirodi, tako i prema okruženju u kojem radi. Učenici Arcadie Academy tako su redovni učesnici gotovo svakog značajnijeg društvenog, humanitarnog ili sportskog zbivanja u Tivtu i Kotoru.

Dosta nstavnika misli da sa diplomom završava obrazovanje

U sklopu nastave djeca uče i o geografiji i istoriji Crne Gore, pa redovno odlaze u studijske obilaske, poput posjeta Perastu, Kotoru, muzejima… Isto tako, idu i na posebne izlete gdje se na licu mjesta upoznaju kako funkcioniše neka institucija ili tehnološki sistem, druže sa vatrogascima, posjete aerodrom ili neku sličnu ustanovu.

“Mislim da ni u crnogorskom obrazovnom sistemu uopšte ne bi bilo teško primijeniti neka od uskustva sistema koji se koristi na Kembridžu, ali bi to iziskivalo i promjenu svijesti i sistema načina rada. Znam dosta nastavnika iz Crne Gore koji misle da se sticanjem diploma, završava njihov obrazovni proces i da su oni nastavnici zdravo za gotovo. Međutim, čovjek se uči dok je živ pa, na primjer mi ovdje u našoj školi svake srijede imamo sastanak koji je usmjeren na stručno usavršavanje našeg nastavnog osoblja”, objašnjava Božović.

