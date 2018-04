U Luku Kotor do kraja juna uploviće više od 120 kruzera

Od početka aprila do kraja juna u Luku Kotor će, prema rasporedu objavljenom na sajtu te kompanije, uploviti preko 120 većih i manjih kruzera.

Ove godine biće znatno više slučajeva nego ranije, kada će se brodovi u Kotoru zadržavati duže od 24 sata, čak i po dva dana u slučajevima nekih mini kruzera poput hrvatskih brodova “Princess Eleganza” i “Adriatica” ili panamskog “To Callisto”.

U suboru je u Kotoru boravio prvi ovosezonski mega - kruzer, italijanski “MSC Musica” od 92.409 bruto-tona, dugačak 294 metra, a koji će ove sezone u Kotor svraćati svakih sedam dana.

Pored njega, do kraja aprila od većih brodova u Kotor će uploviti 215 metara duga “Celestyal Olympia” od 37.800 tona koja je u Boku Kotorsku dolazila i ranijih godina, ali pod starim imenom “Thomson Destiny”.

Krajem aprila dolazi i blizankinja “MSC Musice”, brod “MSC Poesia”, a u posljednjoj sedmici ovog mjesaca uploviće i megakruzeri renomirane kompanije Holland America Line, brodovi “Oosterdam” dug 285 metara sa 82.300 bruto-tona i 299 metara dugi “Koningsdam” od 99.500 BT.

Kruzer Koningsdam Foto: shipspotting.com

Za 25. april zakazan je prvi ovosezonski dolazak mega kruzera “Crown Princess” američke kompanije “Princess Cruises”, a koji će ovog ljeta biti jedan od najvećih putničkih brodova što će uplovljavati u Boku. Trećeg maja u Kotor će na svom prvom komercijalnom putovanju, uploviti potpuno novi ultraluksuzni kruzer “Seabour Ovation” od 40.350 bruto-tona.

Taj 210 metara dugi brod upravo se završava u brodogradilištu Fincantieri Sestri Ponente u Italiji. Ovaj brod kapaciteta maksimalno 630 putnika je toliko lukszan da ga u stručnoj literaturi ne klasifikuju kao kruzer već super-jahta, vrijedan je skoro 400 miliona dolara.

Tokom maja u Boku će uploviti i njeni stari znanci pod novim imenima - Thomsonovi kruzeri “Marella Celebration” odnosno “Marella Discovery 2” koja je u Kotor ranijih godina dolazila kao “Legend of the seas” američkog “Royal Caribbeana”.

Od većih brodova tokom maja i juna u Boku će u nekoliko navrata dolaziti i TUI-ev “Meinn Schiff 2“ od 77.300 BT, italijanska “Costa Luminosa” od 92.700 BR te “Royal Caribbeanov” 280-metarski “Vision of the seas”. Do kraja juna, pored ostalih, pridružiće im se i 240-metarska “Riviera” od 66.000 BT američke kompanije “Oceania Cruises”, stari znanac Kotora – američki 294 metra dugi kruzer “Celebrity Constellation” od 90.280 tona i Royal Carribeanovi “Rhapsody of the seas”, odnosno “Vision of the seas, a redovni posjetilac Boke svakog ponedjeljka biće i “Norwegian Star” od 91.700 tona, kompanije “Norvegian Cruse Line”.

Tokom maja i juna biće dana kada će u luci podno zidina Starog grada biti vezano ili usidreno istovremeno čak i do pet kruzera. S. L.

