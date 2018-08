U nedjelju nestabilno sa kišom

U nedjelju će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, prijepodne uglavnom suvo uz sunčane periode.

Vjetar južnih smjerova, uglavnom, umjeren do pojačan, tokom noći u skretanju na sjeverni smjer.

Jutarnja temperatura vazduha 10 do 23, najviša dnevna 20 do 30 stepeni.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 22, najviša dnevna do 30 stepeni.

