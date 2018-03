U nedjelju oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak sa grmljavinom, a tokom noći oblačno i kišovito.

U višim planinskim predjelima, prvenstveno krajem dana i tokom noći, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha 1 do 12, najviša dnevna 5 do 17 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo, sunčani intervali, tokom dana povremeno kiša, a u noćnim satima intenzivnije padavine. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha do 11, najviša dnevna do 16 stepeni.

