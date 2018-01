U nedjelju umjereno oblačno, kiša mjestimično

U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, uglavnom, prijepodne.

Na krajnjem sjeveru suvo sa sunčanim periodima, a u jutarnjim satima po kotlinama sa maglom.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha 3 do 13, najviša dnevna od 8 do 17 stepeni.

Podgorica: Umjereno do potpuno oblačno, ujutru ili prijepodne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 15 stepeni.

