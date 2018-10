U novembru biće tek krajem marta: Direkciji za kašnjenje krivi turisti

Svi oni koji se raduju završetku magistrale na izlazu iz Podgorice prema Cetinju i primorju, od cetinjskih semafora do mosta na Sitnici, moraće da istrpe dodatnih pet mjeseci saobraćajnih gužvi i prokopanih puteva.

Iako je ugovorom predviđeno da rekonstrukcija ovog dijela magistrale M-2.3 bude završena do 4. novembra, odnosno 270 dana od kad je prva lopata stigla na gradilište, vrpca neće biti presječena do kraja marta.

Ugovorom su predviđene sankcije ukoliko izvođač radova “Tehnoput” ne završi posao na vrijeme, ali se to vjerovatno neće dogoditi, jer Direkcija za saobraćaj, koja plaća rekonstrukciju, ima izgovor - turisti su krivi.

“Planirani rok završetka radova je 28. mart 2019”, kazali su iz Direkcije, kojom rukovodi Savo Parača.

Ista Direkcija u aprilu 2018. obećavala je da će radovi na ovoj dionici magistralnog puta prema Cetinju biti završeni do kraja godine, što stoji i na tabli sa podacima o gradilištu.

Parača je tada obećavao i da radovi neće prestati, ali da to neće uticati na povećanu frekvenciju saobraćaja u jeku turističke sezone.

“Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica - Petrovac, dionica od skretanja za aerodromi i do kružnog toka Golubovci, kao i rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica - Cetinje, u dijelu od cetinjskih semafora do mosta na Sitnici biće završeni do kraja godine. Predviđeno je da ta dva projekta budu saobraćajnice bulevarskog tipa sa četiri trake, a da u vrijeme turističke sezone u julu i avgustu bude obezbijeđen saobraćaj u sadašnjim uslovima na dvije kolovozne trake”, kazao je Parača u aprilu “Vijestima”.

Foto: Luka Zeković

Sad kad je izvjesno da novi bulevar neće biti završen do kraja godine, Parača za razlog navodi su radovi prolongirani “zbog turističke sezone i smanjenja gužvi na ovom dijelu magistrale”.

“Rok završetka radova je 270 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača. Na dionicama 2 i 3 radovi se nijesu izvodili do 15. septembra...”, kažu iz Direkcije.

Nijesu odgovorili na pitanje “Vijesti” da li će “Tehnoput” biti sankcionisan zbog prekoračenja roka.

“Za prekoračenje roka, ugovorom je predviđeno plaćanje penala u iznosu od 0,2 odsto za svaki dan kašnjenja, sa maksimalnom kaznom od pet odsto vrijednosti ugovora”, tvrde iz Direkcije.

Prema ugovoru, a koji je dostupan na Portalu javnih nabavki, plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa izvođača da u cjelosti završi posao.

Ugovor sa “Tehnoputom” vrijedan je skoro 9,5 miliona eura za 3,3 kilometra budućeg bulevara.

Foto: Luka Zeković

Radovi na ovom dijelu puta ka Cetinju su zvanično počeli 8. februara.

Tokom ljeta radilo se i na drugom izlazu iz Podgorice prema primorju - dionica od kružnog toka za Aerodrom do kružnog toka Obilaznica Golubovci duga je 2,6 kilometara, takođe bulevarskog tipa.

Bulevar, za koji je Parača u aprilu takođe obećao da će biti završen do kraja godine, završen je 10. oktobra.



Fazna izgradnja ili još izgovora?

Direkcija u odgovorima za “Vijesti” tvrdi da je ugovorom planirana fazna izgradnja ove saobraćajnice.

“Predmjerom i predračunom radova (koji su sastavni dio ugovora) svi radovi su podijeljeni u četiri dionice (posebno za dio koji finansira Direkcija, a posebno za dio koji finansira Glavni grad)...”, navodi se u odgovoru Direkcije.

Iz Glavnog grada su “Vijestima” kazali da je u njihovoj nadležnosti bilo da imovinsko-pravni odnosi ne budu prepreka radovima.

“Imamo saglasnost svih stanara”, kazali su iz Glavnog grada

Na Portalu javnih nabavki objavljen je ugovor koji su sklopili Parača i kompanija “Tehnoput”, ali se u ugovorom ne preciziraju faze.

