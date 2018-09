U petak isključenja struje u više opština

Dijelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Herceg Novom dobiće Đenovići, Banićevina i Čokac, a na Žabljaku ulica Narodnih heroja, Ivan Do, ulica Jovana Cvijića, Hotel Durmitor i Crno jezero.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, biti 15-minutna isključenja na području Bloka pet i šest.

U istom gradu, bez struje će, od osam sati i 30 minuta do 13 sati, biti Sadine, Sjenokos i Elastik, a od devet do 15 sati zgrade Maše i Inpeka u ulici Ivana Vujoševića.

Na Cetinju će, od deset do 14 sati, bez struje ostati Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, naselje 4. jul, dio Predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma.

U istom terminu, na Cetinju će bez struje biti dijelovi ulica Pavla Rovinskog, Omladinske, Četvrte proleterske, Bajove, Mojkovačke, Omladinske, Desete crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara Crnogorskih junaka, vodovodno postrojenje Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići.

Od deset do 13 sati, bez struje će na Cetinju ostati Velestovo, Markovina, Bajramovica, Sirara Vulaš i repetitor Promonte, a od 13 do 16 sati Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

U Nikšiću, od deset do 12 sati, bez struje će biti vodovodno postrojenje Duklo, Ćemenca, Duklo, Grebice, ŠIK Javorak, Rastoci, Kasarna, Tehno baza, Mirai, Goranović klanica i dio Kočana.

Od 14 do 15 sati, bez struje će ostati dio Rubeža i Žirovnice, od 14 do 19 sati dio Rubeža, ulica Vuka Karadžića i dio Rubeža iza Željezare, a od devet do 15 sati Grahovac.

U Kotoru će, od 11 do 14 sati, bez struje biti Markov Rt, a od deset do 14 sati Krivošije.

U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez struje će ostati Donja Kolomza kod crkve, a od osam do 15 sati Zenelovići, odnosno Vladimir.

U Gusinju će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Dosuđe, a u Beranama u istom terminu Jelovica. U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta biće Babino i Bastahe.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Sređani, Bačevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, motel Turjak, Ski lift, Mujevići, Dedejići, Bogaje, Skarepača, Koljeno i Bralići.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Pali, Kukulje, Ličine, Pavino Polje, Čokrlije, Grab, Bijeli Potok, Gorice, Kovren, Bliskovo i Stožer.

U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje biti Dulovine, Bijeli Potok, Meteševo, Jabuka, Vraneštica, Vukićevića Lug i Drndari.

U Mojkovcu će, od deset do 13 sati, bez struje biti Crvena Lokva.

U Pljevljima od osam do 17 sati struju neće imati Grevo, Mrzovići, Ilino Brdo i Rabitlje, a od 13 do 16 sati Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Dubočina, Jasen, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče.

Bez struje će, od deset do 15 sati, ostati Golubinja, Centar, Ševari, Potrlica, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe, Zenica, Šumani, Podrogatac, Ljuća, Borovica, Pauče, Vrbica, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Zbljevo, Komini, Vidre, Bučje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Trnovice, Židovići i Krejino Vrelo.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)