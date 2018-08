U petak isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Beranama, nova brojila će dobiti Buče I, II i III, a u Bijelom Polju Dobrakovo.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje će biti područje Lješanske nahije - Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo.

Bez struje će, od devet do 14 sati, biti ulice Bora i Ramiza i Koste Racina, dio naselja oko ribnjaka, i ulice Novice Cerovića, Žikice Jovanovića Španca i Španskih boraca.

U Nikšiću, od devet do 14 sati bez struje će ostati Spila, Zagora, Okolišta, Osječenica, Nudo, Zaslap, Grahovac, Rojevići, Prisoje, Zakurljaj, Gornje Polje, Grahovo, Tospude, Rokoči i Trešnjevo, a od devet do 15 sati dio Dragove Luke (Krš).

U Kotoru, od osam do 11 sati, povremeni prekidi struje biće u Markovom Rtu i Stolivu.

U Ulcinju, od osam sati i 30 minuta do 13 sati, bez struje ostaće Velika Plaža kod port Milene i dio Đerana.

U Andrijevici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio Gnjilog Potoka.

U Beranama, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Azane, a od devet do 14 sati dio Donje Ržanice.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje biće Bojista, Tomasevo, Muslici, Glibavac, Skocigorina, Grancarevo, Ujnice, Lijeska, Sokolac, Pisana Jela, Kameno Polje, Barice, Obod i Zaljevo.

U Kolašinu, od devet do 14 sati, bez struje ostaće Osreci, Vrujca i Ravni.

U Mojkovcu, od devet do 15 sati, bez struje će biti Gojakovići.

U Petnjici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Javorova.

U Pljevljima, od osam do 13 sati, bez struje biće Ljuća, Pauče, Borovica, Šumani, Vrbica, Kruševo , Drgaši i Kakmuže, a od osam do 15 sati Rabitlje i Koši Do.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Grablje, Binoše, Rijeka, Kačare, Paučina i Blaće.

U Žabljaku, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Smoljan, Okruglica i Mandića Do.

U Šavniku, od devet do 15 sati, bez struje će biti Kruševice.

