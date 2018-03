U petak kišovito, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni

U petak će u Crnoj Gori biti oblačno i kišovito. U južnim i centralnim predjelima pljuskovi i grmljavina i umjerene do obilne količine padavina, a na sjeveru u jutranjim i noćnim satima slab snijeg ili susenježica.

Vjetar umjeren do jak južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha -1 do 9, najviša dnevna 3 do 14 stepeni.

Podgorica: Oblačno, često uz umjerenu do jaku kišu, a tokom noći moguća i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do pojačan jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 9 stepeni.

