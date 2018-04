U petak ponegdje kiša, na sjeveru snijeg

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti oblačno, uglavnom suvo ili ponegdje uz slabu kratkotrajnu kišu, a na sjeveru oblačno sa kišom, u višim planinskim predjelima i susnježicom i snijegom.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni.



Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 12, najviša dnevna od četiri do 22 stepena.

