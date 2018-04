U petak pretežno sunčano, do 26 stepeni

U petak će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u prvom dijelu dana promjenljiva oblačnost i mogućnost za rijetku pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha 4 do 14, najviša dnevna 16 do 26 stepeni.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malu mogućnost za kratkotrajnu nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 26 stepeni.

