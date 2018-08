U petak pretežno sunčano i veoma toplo

U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz poslijepodnevni razvoj oblačnosti, ponegdje u kontinentalnim predjelima prvenstveno, uz uslove za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Na sjeveru po kotlinama, mjestimično jutarnja magla.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha 11 do 24, najviša dnevna 24 do 36 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 36 stepeni.

