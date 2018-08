U petak promjenljivo oblačno, do 36 stepeni

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno, uz dosta sunčanih intervala u južnim i centralnim predjelima.

Uglavnom tokom popodneva mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke.

Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha 13 do 25, najviša dnevna 22 do 36 stepeni.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, veoma toplo i sparno. Poslijepodne uz nešto više oblaka moguća je kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna oko 36 stepeni.

