U petak promjenljivo oblačno i osjetno toplije

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajno magla, a tokom dana osjetno toplije vrijeme.

Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha 3 do 15, najviša dnevna 18 do 26 stepeni.

Podgorica: Umjerena do povećana visoka ili srednja oblačnost, kroz koju će prolaziti sunčevi zraci. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 26 stepeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)