U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Baru dobiće Haj Nehaj, Bjelila, Partizanski put, ulica Nikole Tesle, Kovači, Zankovići, Suvi potok, Kod Kurtovića, Pod zgradom, Mirošica II, Mirišta, Đuričine vode, Bulevar Revolucije, B. Čalovića.

U Herceg Novom nova brojila će dobiti Kumbor, Kod Olimpije, Miočević, Novosadska bb, Perovo, Zmijice, Kamp Bosna, Trg Maršala Tita, Marka Cara, Trg M Pavlovića, M. Vojinovića, Kralja Tvrtka, L. Matkovića, S. Kovačevića.

U Bijelom Polju će od devet do 15 sati, zbog radova na mreži, bez struje ostati Cerovo, Pavino Polje, Cokrlije, Kovren, Grab, Gorice, Bliskovo i Stozer.

U Kolašinu, bez struje će od 10 do 15 sati biti Trebaljevo, Jasenova, Medjurijecje, Rovca, Trmanje, Cerovica i Liješnje, a u Mojkovcu, od deset do 13 sati Crvena Lokva.

U Podgorici će, od osam sati do 13 sati i 30 minuta, bez struje ostati Gornja Gorica.

U Nikšiću, od devet do 13 sati, bez struje biće ulica Živka Nikolića (Staro pazarište), od devet do 14 sati Vir, a od deset do 14 sati Vraćenovići.

Na Cetinju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Sela Lipovik i Mračenje, a od devet do 16 sati Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

U Tuzima će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

U Baru, od devet do 14 sati, bez struje biće potrošači od ul. 116 do ul. 124, a od devet do 15 potrošači ispod Bolnice koji se napajaju sa STS 10/04 kV „Čeluga 2“.

U Ulcinju, bez struje od osam do 14 sati biće Kolomza.

U Andrijevici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Talanovac, a od devet sati do 14 sati i 30 minuta Bojoviće, Đuliće, Cecuni, Kruška, Kuti, Košutiće, Konjuhe, Dulipolje, mHE „Bradavac“, Jošanica.

Od deset do deset sati i 30 minuta, bez struje će biti Dio Prisoje, a od 11 do 11 sati i 30 minuta dio ulice Branka Deletića, Stara Bolnica i put Aleksića.

U Beranama će, od deset sati do 12 sati i 30 minuta, bez struje ostati Donji Talum, u Plavu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta Liješće, a u Plužinama od 11 do 15 sati Samački hotel.

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje biće Kalušići, Rabitlje, Mrzovići, Grevo, Zabrđe, Zenica, Šumani, Borovica, Ljuća, Podrogatac, Pauče, Vrbica, Kruševo, Kakmuže i Dragaši.

U Rožajama će, od 11 sati do 11 sati i 30 minuta, bez struje ostati Hurije, Grahovo, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Sastanci, Bašča, Lučice, Grižice, Gornja Bašča, Ćosovica, Gornja Lovnica, Zloglavlje i Honsiće.

