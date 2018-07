U ponedjeljak isključenja struje zbog radova i ugradnje brojila

Djelovi više opština sjutra će nekoliko sati biti bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na području Podgorice nova brojila će dobiti Gornji Milješ, a u Beranama Donje luge, Njegošev trg, Mršina Bara i Budimlja 2.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 15 sati bez struje ostati prvi soliter u ulici Vasa Raičkovića.

Od osam do 13 sati bez struje će biti dio Murtrovine, Zagoriča i Maslina, a od devet do 14 sati dio ulice Miloja Pavlovića do magistrale i dio kuća između magistrale i te ulice.

Na Cetinju će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, a od deset do 12 sati dio Islandske ulice.

U Baru će, od devet sati i 30 minuta do 15 sati, bez struje biti dio naselja Šušanj, dok će u Budvi, od devet do 13 sati, bez struje ostati Seoca i Prijevor.

U Ulcinju će, od dva do pet sati i 30 minuta, bez struje biti gradsko jezgro, Bratica, Valdanos, Mavrijan, Krute, Kruče, Kolomza, Pistula, Gač, Sv. Đorđe, Solanski put i Ulcinjsko polje, a od osam do 14 sati i 30 minuta plaža Safari sa okolnim plažama i dio naselja Štoj kod nekadašnjeg Češkog kampa.

U Kolašinu će, od deset do 12 sati, bez struje ostati Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukicevica Lug i Puco Đekic.

U Beranama će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Crni Vrh, a od osam do 14 sati dio Šekulara.

U Rožajama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio Bralića.

U Andrijevici će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Oblo Brdo, a u Plavu Rudo Polje.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

