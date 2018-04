"U ponedjeljak predajemo krivičnu prijavu protiv Bečića"

Slažemo se sa potpredsjednikom Demokratske Crne Gore Momom Koprivicom da bi stručna javnost trebalo da iznese svoj sud o autentičnosti magistarske disertacije Alekse Bečića, saopšteno je danas iz NVO "Centar za akademski integritet".

Koprivica je ranije danas kazao da lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić nije plagirao magistarski rad i da nije bilo nikakvog prikrivanja korišćenja literature i tuđih radova.

"Pošto ćemo, kako smo najavili, osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici u ponedjeljak predati krivičnu prijavu protiv Alekse Bečića, nadamo se da će, u fazi izviđaja, tužilaštvo sprovesti adekvatno stručno vještačenje, koje će potvrditi naše nalaze. Na današnjoj konferenciji Koprivica je pokazao je spremnost da se bavi suštinom priče - to jest, iznešenim dokazima o plagijatu Bečića", navodi se u saopštenju koje potpisuje Mitar Đukanović, izvršni direktor NVO "Centar za akademski integritet" .

"Pozdravljamo tu iskazanu spremnost, i s tim u vezi želimo da demantujemo nekoliko netačnih tvrdnji koje je Koprivica u svom obraćanju iznio. Koprivica tvrdi da je "Mica Kozlik magistrirala 20 mjeseci nakon Alekse Bečića". Ta tvrdnja iznenađuje, zato što njenu tačnost može provjeriti svako ko ima pristup internetu. Ovo je link online biblioteke Univerziteta Apeiron, na kome se jasno vidi da je disertacija gđe Kozlik (release no. 08445, 08446) objavila svoj rad 2009. godine. Aleksa Bečić je, kao što mu stoji u zvaničnoj biografiji (link), diplomirao 2010., a magistrirao 2014. godine. Dakle, tvrdnja Koprivice je netačna, i za očekivati je da se Korpivica ispravi. Koprivica kaže da je Bečić, na stranicama 14 i 15, naveo dvije fusnote u vezi teksta iz koga tvrdimo da je prepisivao. Kao što se može vidjeti iz screenshot-a pomenutih stranica (u prilogu uz ovaj e-mail), i ta tvrdnja je netačna. Dvije fusnote, koje Koprivica pominje, referišu studije koje na dva mjesta Bečić citira kada pominje određene statističke podatke. Međutim, u vezi dva paragrafa teksta koje je Bečić na stranicama 14 i 15 doslovno prepisao iz publikacije "Korporativno upravljanje: priručnik" (koju možete naći i skinuti na ovom linku) ne postoji nikakva fusnota ili referenca. Prema tome, mi smo zaključili da je u tim paragrafima Bečić plagirao autore pomenutog priručnika", navodi se u saopštenju.

Foto: NVO Centar za akademski integritet

Foto: NVO Centar za akademski integritet

Foto: NVO Centar za akademski integritet

U saopštenju se dodaje da Koprivica smatra da Bečićev rad nije plagijat zato što sadrži 75 fusnota iz 49 naučnih radova.

"Neki tekst je "plagijat" ako je prepisan odnekle bez citiranja izvora. Naprimjer, poglavlja 6.2 i 6.3 Bečićevog rada su prepisana iz magistarske disertacije Mice Kozlik (2009) koja se nigdje ne pominje, pa zato kažemo da su ta dva poglavlja "plagirana" iliti prepisana. Zato je broj fusnota u kojima, naprimjer, nema reference na rad gđe Kozlik, sasvim irelevantan. Koprivica napominje da Turnitin nije softver za detekciju plagijata, već za provjeru citata. Zapravo, obratno je: Turnitin je softver koji detektuje poklapanje nekog teksta sa postojećim izvorima dostupnim na internetu. Nama su, u našoj analizi, rezultati Turnitin provjere poslužili kao polazna osnova - naime, Turnitin nam je sastavio listu izvora, dostupnih onlajn, sa čijim sadržajem se neki dio Bečićevog teksta poklapa. Mi smo, zatim, išli redom i identifikovali one djelove Bečićevog teksta u kojima (1) nema navođenja izvora, (2) nema opštepoznatih konstatacija, već originalnih autorskih tvrdnji. Zatim smo pogledali one izvore čiji se sadržaj sa datim djelovima Bečićevog teksta preklapaju i analizirali njihovu podudarnost. Tako smo, naprimjer, uočili da se tekst poglavlja 6.2 i 6.3 Bečićeve teze podudara sa tekstom poglavlja 11.1 i 11.2 disertacije Mice Kozlik. Pošto je ona svoj rad objavila pet godina prije njega, zaključili smo da je on prepisivao od nje, a ne ona od njega", piše u saopštenju NVO "Centar za akademski integritet".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)