U ponedjeljak pretežno sunčano, vjetar u drugom dijelu dana

U Crnoj Gori će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, a na sjeveru promjenljivo oblačno, u popodnevnim satima sa dužim sunčanim intervalima.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna 19 do 33 stepena.



Podgorica: Pretežno sunčano. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, u noćnim satima na udare i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna oko 33 stepena.

