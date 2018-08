U požaru u Stijeni Piperskoj stradao Podgoričanin

U požaru koji se desio u Stijeni Piperskoj stradao je Vasilije Marković (64) iz Podgorice.

Kako "Vijesti" saznaju, Marković je nađen na livadi, mještani su prijavili njegov nestanak, nakon organizovanog paljenja livada.

Njegov rođak za TV Vijesti objasnio je šta se tačno dogodilo.

"Vidite ovu livadu ovdje on je to prije jedno tri dana pokosio. Međutim, on je jutros to krenuo da čisti i kako je čistio on je sve bacio na onaj zid tamo i onda je zapalio. Međutim, dunuo je ovaj vjetar i izazvao požar. To je gasio, nosio pumpu na leđa, međutim on se ugušio u dimu, onda se dao ovdje kod komšije drugog, branio je da ne dođe da ne napravi štetu... U međuvremenu, njega je sigurno stigla vatra on se ugušio i izgorio", priča Ratko Marković.

Dva sata nakon izbijanja požara, mještani su primijetili da nema Vasilija i tada su krenuli da tragaju za njim.

Mještani sela nijesu prijavili da je na tom području izbio požar iz razloga što bi vatrogascima trebalo dugo da stignu do tog mjesta. Nakon ovog tragičnog događaja, iz MUP-a apeluju na građane da ne rizikuju i sami gase vatru već da o svemu obavještavaju nadležne službe.

Uzrok smrti će utvrditi nadležni nakon istrage.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)