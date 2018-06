U srijedu isključenja struje u više gradova

Djelovi više opština biće sjutra više sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Podgorici, nova brojila će dobiti Mataguži, Bistrice, Kurilo, a u Beranama Luge.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 11 sati, bez struje biti sela Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg. vodovod, a od devet do 14 sati Osnovna škola u Donjoj Gorici i naselje oko nje.



Na Cetinju, od deset do 14 sati, bez struje ostaće dio ulice Baja Pivljanina i IV proleterske, dio Bulevara Crnogorskih junaka, Hercegovačka ulica, dio naselja Luke Ivaniševića i Katango.



U Baru, od 11 do 12 sati, i od 13 do 14 sati, bez struje biće Braćeni, Dabovići, Komarno, Gađi, Šiševići, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Trnovo i Vodovod (bunari:četiri, pet, šest, sedam, osam, devet i deset).



U Budvi, od devet do 11 sati, bez struje ostaće Babin do, Naselje S-41 Golubovina i dio naselja Bijeli do.



U Ulcinju će, od osam do 12 sati, bez struje biti naselje Meraja i dio Totoša, dio naselja u Bijeloj Gori, a od osam do 15 sati dio naselja Pinješ kod Vojnih zgrada.



U Herceg Novom, od osam do deset sati, bez struje ostaće dio oko Autobuske stanice.



U Kotoru, od devet do 12 sati, bez struje biće Autokamp.



U Andrijevici, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Izvod Maslovarići.



U Beranama, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Izvod National i Ekspres bau, dio Vinicka (Poljanica,Oraovo i Džiknići), a od devet sati do 14 sati i 30 minuta Izvod Raičevići.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će ostati Kisjela Voda, Potkrajci, Sutivan, Njegnjevo, Strojtanica, Kukulje, Orahovica, Kanje, Gubavac, Bistrica, Pecarska, Metanjac i Tusto.



U Petnjicici, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Izvod Ličine, a od deset do 15 sati Petnjica.



U Plavu će bez struje, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, ostati Rudo Polje.



U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Radetina, od 13 do 14 sati TS 35/10 kV “Zeleni” (gradsko i seosko).



Bez struje će, od 14 sati do 14 sati i 30 minuta biti industrijska zona zapad – Dekor, a od 14 sati i 30 minuta do 15 sati industrijska zona istok – Kristal i Ljekobilje.



Od 15 sati do 16 sati bez struje će ostati seosko područje Bašče i Biševo.



U Kolašinu, od devet do 15 sati, bez struje će biti Vlafos, Lugovi, Crkvine, Vrujca, Ravni i Ljuta.



U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje ostaće ulica Prijepoljska , Đakovići i Alići.

