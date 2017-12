U srijedu kiša povremeno

U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju, znatno više padavina se očekuje u južnim i centralnim predjelima, gdje su ponegdje mogući i pljuskovi sa grmljavinom.



Vjetar će biti umjeren do jak, na primorju i u sjevernim predjelima povremeno veoma jak, južnih smjerova.



Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 11 stepeni, a najviša dnevna od tri do 15 stepeni.

