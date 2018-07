U srijedu pretežno sunčano, do 34 stepena

U južnim i centralnim predjelima u srijedu će biti pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost.

Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana još ponegdje moguća slaba kiša.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 23, najviša dnevna 19 do 34 stepena.

Podgorica: Pretežno sunčano, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar povremeno umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna oko 34 stepena.

