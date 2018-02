U srijedu sunčano, najviša dnevna do sedam stepeni

U srijedu će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a ujutru ili prijepodne u sjevernim i istočnim predjelima nešto više oblaka ponegdje sa slabim snijegom.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha -18 do -2, najviša dnevna -10 do 7 stepeni.

Podgorica: Ujutru jak mraz, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko -8, najviša dnevna do 4 stepena.

