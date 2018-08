U srijedu više opština bez struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



Nova brojila u Rožajama dobiće Sandžak, Halilovići, Jaha Kurtagića i Ibarac.



U Pljevljima će nova brojila dobiti Borovica, Šumane, Ljuće, Zenica, Mila Peruničića, Prijepoljska, Drvarska 60, Zabrđe, Kralja Petra, Gotovuška i Šula.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, kratkotrajno bez struje biti dio Zabjela oko stadiona Titexa, ulica Vojislavljevića, dio Zagoriča oko starog Pazarišta i dio Malog brda.



Od osam do 14 sati, bez struje ostaće djelovi Srpske, Cijevne, Ljajkovića, Mitrovića i dio Mahale, a od devet do 14 sati Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.



Na Cetinju, od devet do 15 sati, bez struje biće područje Ćeklića, Resne, Bjelica, Cuca, Čeva i Lastve Čevske.



U Nikšiću, od devet do deset sati, bez struje će biti dio Ozrinića, od devet do 14 sati Prigradina, a od devet do 15 sati Šume.



Od deset do 11 sati, bez struje će biti potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35 kV „Vilusi“, a od deset do 15 sati Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati i Kneževići.



U Kotoru će, od deset do 11 sati, bez struje ostati Stari grad.



U Andrijevici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Kralje i Oblo Brdo.



U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Tomaševo, Muslići, Glibavac, Pape, Grančarevo, Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk, Obod, Lijeska, Sokolac, Barice i Orahovica.



U Gusinju, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Martinoviće.



U Kolašinu, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje će ostati Velje Duboko.



U Mojkovcu će, od devet do 11 sati, bez struje biti Žari.



U Petnjici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Dobrodole i Tucanje.



U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje će biti Vodoplav, Gornje Selo, Kruševo, Crnobori i Vlaovići, a od osam do 17 sati Zabrđe, Zenica i Šumani.



U Rožajama će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Kujevići (izlaz prema školi).



U Šavniku, od osam do 15 sati, bez struje biće Dobra Sela, Mljetičak, Slatina i Timar.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

