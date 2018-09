U subotu promjenljivo i nestabilno, ponegdje moguće i vremenske nepogode

U subotu će u Crnoj Gori biti promjenljivo i nestabilno, biće i sunčanih intervala ali mjestimično i povremeno kiša, a lokalno i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, od sredine dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u pojačanju.

Jutarnja temperatura vazduha 7 do 20, najviša dnevna 17 do 30 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim, uglavnom tokom drugog dijela dana uslovi za kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, krajem dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, tokom noći umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna do 30 stepeni.

