U subotu takmičenje u sankanju na Orjenu

Drugo otvoreno prvenstvo Orjena u sankanju slobodnim stilom biće organizovano na sjevernoj padina Kosmaša, u subotu, 14-og aprila.

“Topli i sunčani dani u kombinaciji sa još uvijek izuzetno debelim sniježnim pokrivačem, siguran su recept za odličnu zabavu na otvorenom! Za tu priliku biće konstruisana posebna ukopana staza ,slična bob-stazi, koja će uz mnoštvo vijuganja, pružiti svim učesnicima vrhunsko adrenalinsko zadovoljsvo, ali bez mogućnosti izlijetanja”, najavljuju iz planinarskog kluba „Subra“ koji je organizator takmičenja u sklopu programa „Orjen, planina kraj mora“, čiji je koordinator Agencija za razvoj i zaštitu Orjena.

Dio ovog događaja na snijegu biće degustacija hrane i pića na bazi snijega.

“Danas uobičajena hladna poslastica – sladoled, dugo kroz istoriju je bila veliki luksuz i privilegija. Vjeruje se da potiče iz Kine još iz 200.g pr.n.e. kada je mješavina mlijeka i riže stavljana u snijeg kako bi se stvrdnula. U Perzijskom carstvu se koncentrat grožđa sipao preko snijega, te se to jelo kao poslastica. Snijeg se čuvao u posebnim podzemnim komorama, ili bi se uzimao sa planinskih vrhova. Arapi su bili prvi koji su koristili mlijeko kao glavni sastojak u proizvodnji sladoleda. Zaslađivali su ga šećerom, sušenim voćem i orašastim plodovima. Za dolazak sladoleda u Evropu zaslužni su Arapi, koji su za vrijeme svoje vladavine na Siciliji upoznali Italijane sa ovom vještinom”, navode organizatori.

Kažu da za Herceg Novi nemaju podatke o prvom kupovnom sladoledu, ali imaju za Bar, gdje su ga pravili majstori iz najpoznatije barske slastičarske familije – Karađuzović, tridesetih godina XX vijeka. Pravljen je sa rumijskim snijegom, tako što su ljudi iz sela Mikulići preko zime snijeg ubacivali u pećine, da ga zaštite, pa ga otkopavali ljeti. Dizali su se oko pola noći, umotavali snijeg u lišće, i u pet ujutro bili u Starom Baru. Za proizvodnju sladoleda koristile su se ručne mašine, donesene iz Turske, a mlijeko je bilo ovčije. To je bila atrakcija, čekalo je po pedeset ljudi red za sladoled, kojeg je bilo samo do podneva, jer bi se do tada snijeg otopio...

“U istom razdoblju u Herceg Novom kamenski ledari su prodavali tokom ljeta snijeg iz orjenskih jama, koji je služio kao preteče današnjihfrižidera i hlađenje pića u boljim kafanama i prvim hotelima. U knjizi „Ubli“, autora Ilije Stanovčića, pominje se sladoled kojeg su pravili čobani na Ubaljskoj planini u posljeratnom periodu. Spravljan je od snijega iz jama, svježeg mlijeka i šumskih malina i jagoda”, navode organizatori.

Na Orjenskom sedlu biće predstavljen način spremanja više vrsta sladoleda i koktela, rađenih na bazi snijega!

