U tivatskoj marini heroina Dankerka i zvijezda Holivuda

Na počasnom mjestu promenade tivatske marine i nautičkog centra Porto Montenegro, u korenu mula 1, nekoliko dana ljuljuška se jedna od najljepših i najinteresantnijih jahti koje su ove sezone pohodile tu marinu - prelijepa stara, tzv. klasična džentlmenska jahta „Malahne“.

I površan pogled na atraktivnu staru damu pokazuje da je „Malahne“ nešto sasvim drugačije, ljepše i mnogo plemenitije od bezličnih, konfekcijskih, modernih i ultraskupih megajahti koje svojim kontroverznim izgledom više govore o (ne)ukusu svojih vlasnika, nego o njihovoj iskrenoj strasti prema brodovima, estetici i pravom uživanju u moru i plovidbi.

„Malahne“ je sve što nove megajahte nisu - skladan, nenametljiv a odmah prepoznatljivo luksuzan brod za opušteno uživanje na moru, za sretnike koji ga sebi mogu priuštiti, ili su u stanju „iskrcati“ 154.000 funti koliko košta sedmični najam ovog luksuznog broda.

Elegantne, klasične linije trupa i nadgrađa jahte „Malahne“ (odnosno njen „shipshape“ izgled kako bi to rekli Englezi), poznavaocima odmah otkriva da je u pitanju oldtajmer konstruisan i sagrađen u vrijeme kada su jahte zaista bili brodovi, a ne plutajuća zabavišta i luna parkovi kakve su većinom moderne superjahte.

„Malahne“ ima dugu i bogatu istoriju jer je za njom čak 81 godina plovidbe svjetskim morima. Ova jahta sagrađena je i porinuta u more 1937. godine, od za jahte čuvenog britanskog specijalizovanog projektantskog biroa i brodogradilišta “Camper&Nicholson”. Luksuznu jahtu dizajniranu i dekorisanu u tzv. “art deco” stilu, kakav je preovlađivao tridesetih godina prošlog vijeka, naručio je bogati britanski biznismen i nautičar, Vilijam Lorens Stivens.

Jahta koja se sada ljuljuška na valovima uz gatove Porto Montenegra ima slojevitu prošlost u kojoj je promijenila više vlasnika i nosila je razna imena. „Malahne“ je po izbijanju Drugog svjetskog rata 1939, mobilisana u britansku ratnu flotu, dobila je prefiks HMS (His Majesty`s Ship/ Brod njegovog veličanstva) kojeg nose svi britanski ratni broodovi. Godine 1940. pred kapitulaciju Francuske, “Malahne” je bila dio flote koju su Britanci u operaciji “Dinamo”, poslali preko La Manša da sa obala Francuske kod Dankerka, evakuišu na stotine hiljada britanskih, francuskih i begijskih vojnika koje su okružili Njemci.

Kao živo svjedočansvo svoje uloge u operaciji i danas na svom pramčanom zastavnom koplju nosi tzv. “Dunkirk Jack” - plamenac koji su dobili civilni brodovi što su učestvovali u toj, jednoj od najvećih vojnih evakuacija u istoriji. Do kraja rata 1945. “Malahne” je nastavio vojnu službu, ovog puta u Škotskoj u ulozi školskog broda za posade britanskih hidroaviona.

"Melahne" kao vojni brod u Drugom svjetskom ratu

“Malahne” ima i slojevitu vezu sa filmskom industrijom jer je ovu jahtu početkom šezdesetih kupio poznati holivudski filmski producent Sem Spigel. Ovaj trostruki dobitnik Oskara, svoju je jahtu pretvorio u stjecište filmskog džet-seta, a “Malahne” je tada pored ostaloga, u Persijskom zalivu služila i kao logistički brod - sjedište produkcije, prilikom snimanja Spigelovog velikog hita - ratne epopeje “Lorens od Arabije”. Poznati producent potom je na svojoj jahti narednih godina krstario sa mnogim poznatim glumcima i pjevačima, pa su tako na “Malahne” plovili i Frenk Sinatra, Grejs Keli, Elizabet Tejlor, Kirk Daglas, Džek Nikolson…

Na ovoj jahti su 1973. čak snimane i scene filma “The Last of Sheila” sa Rakel Velč i Džejmsom Mejsonom u glavnim ulogama. Slavnu filmsku jahtu 1983. kupuje jedan saudijski šeik koji joj, nažalost, potpuno mijenja izgled i unutrašnjost. Nekadašnju “Malahne” 2009. od Arapa je otkupio britanski nautički preduzetnik Nikolas Edmiston i mukotrpno uspio da brodu vrati slavno ime i do zadnjeg detalja restaurira originalni sjaj. Koliko uspješno - svjedoči i nagrada koju je “Malahne” dobila 2016. kao najbolji ikada izvedeni projekat restauracije jedne klasične jahte.

Izuzetni luksuz za deset putnika

Pedeset metara duga, 7,9 metara široka i sa gazom od 3,4 metra ova jahta ima deplasman od 475 tona. U šest luskuzno opremljenih kabina brod može primiti do 10 gostiju o kojima brine 11 članova posade.

Ovu čelično-aluminijumsku jahtu brzinom od 15 čvorova pokreću dva „caterpillar“ dizel motora. „Malahne“ nosi i čitav niza manjih plovila i sredstava za zabavu na vodi kao i ronilačke opreme, a glava atrakcija je njen 7,5 metara dugi „cockwells“ brzi gliser, urađen u retro-stilu od posebno pripremljenog mahagonijevog drveta.

