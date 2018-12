U Tivtu opet dijele novac da zbrinu opštinare

Opština Tivat raspisala je novi oglas za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave, prema kojem činovnicima opštinske administracije namjerava da podijeli 90.000 eura novca građana Tivta.

Oglas je otvoren u narednih petnaest dana, a na njega mogu konkurisati lokalni činovnici zainteresovani da od Opštine dobiju kredit pod izuzetno povoljnim uslovima - daleko boljim od onih koje ostalim građanima nudi bilo koja komercijalna banka, za poboljšanje uslova stanovanja adaptacijom ili rekonstrukcijom postojećeg stambenog objekta.

Lokalna DPS-SD-HGI uprava Tivta nastavlja sa praksom rasipanja novca i imovine građana Tivta za rješavanje stambenih potreba lokalnih činovnika i funkcionera, uprkos skandalima koji su se na tom planu desili u protekle dvije godine. Opština je prije dvije godine “slistila” preko 2,3 miliona eura imovine Tivćana u zemljištu i komunalijama kako bi u zajedničkom poslu sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izgradnju na Seljanovu napravila dvje velike stambene zgrade sa 140 stanova solidarnosti, od kojih su mnoge dobili činovnici ili funcioneri lokalne uprave i opštinskih preduzeća i ustanova.

Mnogi od dobitnika stanova koje će otplaćivati na duži niz godina po simboličnoj cijeni od samo 790 eura po kvadratu, već su prije toga bili vlasnici brojnih nekretnina koje su formalno prepisali na druge, kako bi se mogli navodno “skučiti” u novim zgradama na Seljanovu.

Lani je izbio i skandal kada su iz budžeta, tadašnja gradonačelnica Tivta Snežana Matijević (DPS) i tadašnji potpredsjednik Opštine i predsjednik OO DPS Tivta Siniša Kusovac dobili ukupno 83 hiljade eura za „poboljšanje uslova stanovanja“. Kusovac je dobio 52 hiljade eura, a Matijevićeva 31 hiljadu. Riječ je formalno o „kreditu“ koji im je odobren shodno „Oglasu za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu“, a od čega će Kusovac u narednih 20 godina Opštini vratiti samo petinu dobijene sume, odnosno iznos od 14.560 eura, dok će Matijevićeva u narednih 10 godina vratiti samo samo 6.735 eura.

790 eura koštao je kvadrat prije dvije godine u sličnoj “akciji”. Mnogi od dobitnika stanova koje će otplaćivati na duži period po simboličnoj cijeni već su prije toga bili vlasnici brojnih nekretnina koje su formalno prepisali na druge

„Vijesti“ su potom objavile dokumentaciju koja pokazuje da je Kusovcu koji je u međuvremenu u fotelji gradonačenika naslijedio Matijevićevu, kredit dodijeljen protivno propisima jer mu je Opština Tivat već jednom 1999. godine riješila stambeno pitanje ustupivši mu tada uz simboličnu naknadu od 2.542 eura i odloženo plaćanje na pet godina, opštinski plac od 533 kvadrata na Seljanovu, radi izgradnje porodične kuće. Iako na to po rješenju SO Tivat iz avgusta 1999. nije imao pravo da uradi prije isteka roka od pet godina, Kusovac je već tri i po godine kasnije, u martu 2003, taj plac i na njemu započetu kuću od 150 kvadrata preprodao trećem licu za 40.000 eura, odnosno 16 puta veću cijenu od one koju je trebalo da plati Opštini Tivat.

Nakon toga aktuelni tivatski gradonačelnik godinama je bio vlasnik ili suvlasnik čak tri stana u Tivtu, koji su naprasno 2015. nestali iz njegovih imovinskih kartona, bez da je Kusovac prijavio primjenu imovine veću od 5.000 eura, što je kao javni funkcioner morao da učini po zakonu. On je potom krajem prošle godine priložio dva fiktivna ugovora o navodnoj zajedničkoj izgradnji stambene zgrade u Pod Kuku, u kojoj već desetak godina ima dva stana, te o navodnoj „kupovini u izgradnji“ stana od 80 kvadrata u tom objektu, a što mu je bio osnov da mu Opština odobri novi „kredit za riješavanje stambenog pitanja“ od 52.000 eura. Kusovac je kazao da zbog tog skandala ne namjerav da podnese ostavku, indirektno poručivši da u tome nije bilo ničeg protivzakonitog.

