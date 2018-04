U tuči u podgoričkoj školi povrijeđen osnovac

Trinaestogodišnji dječak, učenik sedmog razreda Osnovne škole "Branko Božović" u podgoričkom naselju Zagorič, povrijeđen je juče ujutro u tuči sa starijim đakom te ustanove.

Otac povrijeđenog dječaka tvrdi da se tuča dogodila u dvorištu škole, a da je revoltiran potezom uprave škole, jer ga nijesu obavijestili da mu je sin povrijeđen.

"Saznao sam od djevojčice koja je dotrčala do mene kući i kazala mi da mi je sin povrijeđen. Bio sam u šoku, zamislite da tako saznate. Kada sam došao do škole, sina su upravo odvozili ambulantnim kolima u urgentni. Zbog toga ću podnijeti krivičnu prijavu protiv škole”, kazao je on.

Tvrdi da su mu iz škole kazali da su ga zvali na mobilni telefon, ali da su permutovali broj, u šta on sumnja.

"Sin mi je od udaraca izgubio svijest, zbog čega je nastavnica francuskog jezika bila primorana da zovne Hitnu pomoć”, kazao je roditelj.

On je pohvalio nastavnicu, koja je kako je kazao došla i u Urgentni centar i krajnje korektno je postupila.

"Došli su i roditelji dječaka sa kojim je moj sin imao sukob. To ćemo riješiti, djeca će se izmiriti, ali tako nešto ne smije da se događa, djeca bi trebalo da budu pod nadzorom”, kazao je on.

Direktor škole Ranko Vušović tvrdi da se incident dogodio van školskog dvorišta, ali da su on i nastavno osoblje reagovali kako treba kada su primijetili da se dječaci tuku.

"Odmah smo reagovali, to je bilo pedeset metara van dvorišta. Dječak je zadobio udarac, ali nije gubio svijest. Zvali smo Hitnu pomoć”, tvrdi Vušović.

Iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) „Vijestima” je saopšteno da je dječak “ primljen u Urgentni centra zbog povreda zadobijenih u nasilju”.

"Nakon sprovedenih dijagnostičkih procedura i konsultativnih pregleda otpušten je na dalje kućno liječenje”, naveli su iz KCCG.

Roditelj povrijeđenog dječaka kazao je da je trinaestogodišnjak zadobio dva udarca.

“Utvrđeno je da nema preloma i fraktura, udaren je u vilicu i nos. Prima terapiju i mora da miruje dva dana”, kazao je on.

On je istakao da su oba dječaka kazala da su se potukli u dvorištu, a da su to učinili na nagovor nekoliko drugih vršnjaka, koji su ih „nahuškali jednog na drugog”.

On je kazao da su u Urgentni centar dolazili i policajci, koji su uzeli izjave.

Više vršnjačkog nasilja u osnovnim školama

Prema zvaničnim podacimna Zavoda za školstvo problem sa vršnjačkim nasiljem u školama u Crnoj Gori je zabrinjavajući, iako je školske 2005/2006. godine počela realizacija projekta “Škola bez nasilja - sigurno školsko okruženje”.

Projekat su pokrenuli Ministarstvo prosvjete i kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori. Međutim, i pored toga, prema nedavno saopštenim podacima, mnogo više vršnjačkog nasilja je zabilježeno u osnovnim školama, ali nemali broj je evidentiran i u srednjim.

Ministar prosvjete Damir Šehović nedavno je poručio da će imati nultu toleranciju na nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje, ali je za potpuno suzbijanje ove pojave potrebna saradnja svih nadležnih organa.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)