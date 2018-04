U utorak isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova bojila dobiti Spuž, a u Ulcinju naselja Krute, Buda Tomovića, Bratica, Kodre i Kruče.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 18 sati, bez struje biti željezničke stanice “Bioči” i „Lutovo“, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.

Na Cetinju će, od devet do 16 sati, bez struje ostati Dubovik, Petrov do i Milijevići.

Bez struje će, od osam do 18 stai, biti Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo i Lastva Čevska, Njeguši i Žanjev Do.

U Nikšiću, od devet do 17 sati bez struje biće Laz, Grahovo - Gornje polje 1 i 2 i Brana, a od devet sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta bez struje ostaće 10 kV DV Seoca – Plužine.

U Danilovgradu, od osam do 15 sati, bez struje ostaće Brijestovo i Sretnja.

U Baru će, od deset do 14 sati, bez struje biti dio potrošača u Maloj Gorani prema Dibrama, a od devet do 17 sati Sotonići.

U Ulcinju, od osam sati i 15 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Mareja, Totoši i dio naselja u Bijeloj Gori.

Bez struje će, od devet do 14 sati, ostati Bijela Gora, Kodre, Bratica, Ulcinjske Krute, Kruče i Valdanos.

U Kotoru će, od devet do 12 sati, bez struje biti dio potrošača SUP – Peluzica (potrošači prema Kotoru), a od deset do 13 sati dio Risna i Bujevina.

Bez struje će, od 12 do 15 sati, ostati Orahovac (dio potrošača prema Risnu).

U Tivatu, od 11 do 14 sati, bez struje biće Tivat - Brda.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Rakonje, Tomasevo, Lijeska, Potrk, Obod, Pisana Jela, Barice, Grancarevo i Muslici.

U Mojkovcu će, od devet do 14 sati, bez struje biti Jakovice, a od devet do 15 sati Ulosevina, Slatina i Dobrilovina.

U Kolašinu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Selišta, a od devet sati do 14 sati i 30 minut Starče.

Na Žabljaku će, od devet do 16 sati, bez struje biti Krš.

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje ostaće Komini, Glisnica, Crno Brdo, Rađevići, Glisnica, Boljanići, Poblaće, Metaljak, Vis, Kovač, Zorlovići i Potkovač.

Od devet do 14 sati bez struje biće kompletno gradsko i seosko područje Plava i Gusinja.

U Rožajama će, od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Bogaje, a od 11 do 14 sati i 30 minuta dio Šeonice.

U Petnjici će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Gornja Vrbica, Jošanica i Kruščica.

