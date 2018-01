U utorak oblačno, do 18 stepeni

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla.

Vjetar mjestimično umjeren do jak, južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha 1 do 10, najviša dnevna 7 do 18 stepeni.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 17 stepeni.

