U utorak sunčano, popodne naoblačenje

U utorak će u južnim i centralnim predjelima Crne Gore prijepodne duži sunčani periodi, poslijepodne i u večernjim satima promjenljivo oblačno, a ponegdje je moguća i kratkotrajno kiša ili grmljavina.

Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, češće, u drugom dijelu dana.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha 10 do 22, najviša dnevna 19 do 32 stepena.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Poslijepodne nešto više oblaka ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 32 stepena.

