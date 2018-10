U utorak višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



Nova brojila u Baru dobiće Njegoševa, Mirošica II, Orovo i Bulevar Revolucije br. 1, a u Kotoru Prčanj Jerovica, Škaljari, Tri sorele i Tabačina.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati i 30 minuta, bez struje biti dio Donje Gorice, a od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta lamela B7 u ulici Vojislavljevića iza škole Oktoih.



Od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.



Na Cetinju, od devet do 11 sati, bez struje će biti dio ulice Baja Pivljanina, ulica IV proleterske, dio Bulevara Crnogorskih junaka, Hercegovačka ulica, dio naselja Luke Ivaniševića i dio naselja Katango, a od devet do 14 sati naselje Humci.



U Nikšiću će, od devet do 13 sati, bez struje ostati dio Morakova, od devet do 15 sati dio Ozrinića, a od deset do 13 sati Podljut.

Od 12 do 15 sati, bez struje će biti Jasen, a od 13 do 14 sati Dolovi-Velimlje.



U Kotoru, od devet do 12 sati, bez struje biće Dobrota, Auto kamp i dio potrošača prema Nikolićima.



U Ulcinju će, od osam do 14 sati, bez struje biti Draginje, a od osam do 14 sati i 45 minuta Krute, Kamenički most, Leskovac, Mrkojevićko polje, Dabezići, Mali Kaliman, Međureč i Štoj - dio naselja kod Bregvije.



U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 mninuta, bez struje će ostati dio sela Buče.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će biti Sušica, od devet do 12 sati Medanovići, a od 12 do 15 sati Kukulje.



U Gusinju će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati selo Grnčar.



U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje će biti Štitarica.



U Kolašinu će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Selišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka Mušovića, Ski Centar, Vočje, Osreci, Mioska, Raško, Dragovića Polje, Svrke, Redice, Bojići i Ljevišta.



U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Laze, Vrbica, Trpezi i Kalica.



U Pljevljima, od osam do 16 sati, bez struje će ostati Zabrđe, Zenica, Šumani i Gotovuša.

