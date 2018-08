U utorak višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Beranama će nova brojila dobiti Petnjik, a u Kolašinu Crkvine i Žirci.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 14 sati bez struje biti Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta, Vukotica, Velje brdo, Donje Šume, Pričelje, Markovo kopito kao i preduzeća Šampinjoni i Fabrika sira.

Od deset sati do deset sati i 30 minuta bez struje ostaće Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Mokra i Kruševice.

Bez struje će od deset do 16 sati biti Pilana Veruša, Opasanica, Han Garančića, Ljevorečki Tuzi, Uvač i Pajkov vir.

U Nikšiću će, od 17 do 18sati, bez struje biti Njegoševa, Manastirska, zgrada Elektroprivrede, Ivana Milutinovića, dio Vuka Karadžića, Novice Cerovića i V Proleterske.

Od 13 do 14 sati, bez struje biće dijelovi Rubeža i Žirovnice, od 14 sati i 10 minuta do 15 sati i 15 minuta dijelovi Vidrovana i Rastovca, a od osam do 12 sati Trebješka, Naselje pod Trebjesom, Školska i Rudarska.

Bez struje će od deset do 12 sati ostati Vraćenovići, a od 12 sati i 30 minuta do 15 sati Podvrš.

U Plužinama, od devet do 13 sati i 30 minuta, bez struje biće Smriječno.

U Rožajima će, od 12 do 14 sati, bez struje ostati Kačari, a od devet do 12 sati Razdolje.

U Andrijevici će, bez električne energije, od osam do 14 sati i 30 minuta biti Gnjili Potok.

U Baru, od deset do 11 sati , bez struje biće Dubrava - dio iznad magistrale, a od pet do sedam sati Kovači i tunel Sozina.

U Budvi će, od osam sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio naselja Krš Midžora - manastir Gradište i benzinska pumpa.

U Beranama, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Zagorje

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Tomasevo, Muslici, Glibavac, Pape, Grancarevo, Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk, Obod, Lijeska, Sokolac i Barice.

U Kolašinu će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Ocka Gora, Skrbusa, Matesevo, Vranestica, Vukicevica Lug, Drndari, Jabuka i Puco Djekic, a u Mojkovcu, u istom terminu Krasica Strana.

U Mojkovcu, od devet do deset sati bez struje biće Javorije, a u Petnjici od osam sati do 14 sati i 30 minuta Tucanje, Vrševo, Orahovo, Lješnica.

