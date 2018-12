U zatvor mora i Danijela Đurišić

Danijela Đurišić iz Podgorice, supruga Vanje Đurišića koji je u sporu sa Glavnim gradom u vezi sa imovinom u Jerevanskoj ulici, trebalo bi da se najkasnije danas javi u spuški zatvor. Ako to ne učini, biće prinudno sprovedena.

Poziv na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 12 dana dobila je od podgoričkog Suda za prekršaje, jer je odbila da plati 300 eura, pošto se u junu prošle godine, nakon što je uhapšen njen suprug, sa djecom zabarikadirala u autu u Jerevanskoj ulici, na, kako kaže, svojoj imovini.

“Sudija mi je prilikom donošenja presude rekao da njega ne interesuje to što imamo list nepokretnosti kao dokaz da je to naša svojina. Kaznu nisam zaslužila i ne priznajem je. A nemam ni da platim, to je mjesečna kirija za stan u kojem živimo kao podstanari”, kazala je Đurišić “Vijestima”.

Đurišići u borbi za, kako kažu, “otetu đedovinu”, već godinu i po dane provode u kamp prikolici u Jerevanskoj, gdje prenoći makar jedan od članova porodice.Porodica tvrdi da se parcele 4914 i 4915, oko kojih se, uz drugu zemlju, preko četvrt vijeka spore sa Glavnim gradom, u kontinuitetu vode na njih i da nikad nisu eksproprisane.

Foto: Damira Kalač

Dodaju i da su od države i njenih institucija dobili sve papire koji potvrđuju da su te parcele njihove, ali da ih uprkos tome, ista država “proganja kroz nesavjesne pojedince na rukovodećim mjestima”.

Njihova borba sa Opštinom oko 1.023 kvadratna metra na Zabjelu traje od 1992. godine.

Tokom prve 23 godine suđenja, pričaju Đurišići, Opština se sve vrijeme pozivala na sporazum koji je Vanjin otac Dajo potpisao navodno sa SIZ za uređenje građevinskog zemljišta i komunalne djelatnosti Titograd. Taj sporazum je, kako tvrde, 2006, te ponovo 2015, proglašen falsifikatom.

“Vještaci su utvrdili da potpis na dokumentu kojim je navodno isplaćena nadoknada porodici za zemlju, nije potpis Daja Đurišića. Pošto nije mogla da donese presudu na osnovu falsifikata u korist Opštine Podgorica, sudija Osnovnog suda Danijela Vukčević je tada donijela smiješnu presudu o zastari potraživanja za našu imovinu. Presudu o zastari koja ne bi nastupila da je suđenje trajalo u razumnom roku koji zakon nalaže”, kažu nasljednici “oca omladine Zabjela”, jednog od osnivača i predsjednika Fudbalskog kluba “Zabjelo”.

Porodica se nakon toga žalila crnogorskim sudovima - Višem, Vrhovnom i Ustavnom. Ustavni sud je donio odluku preglasavanjem jednim glasom više protiv Đurišića. Uslijedilo je obraćanje i Sudu u Strazburu. Uvjereni su da će u Evropi imati više sluha i da će presuditi u njihovu korist.

Podsjećaju i da parcele - 4914 i 4915, zbog kojih su posljednjih godinu i po na ulici, nisu dio tog sudskog spora.

“Te su parcele otete i Glavni grad nije mogao da ih uknjiži na sebe, pa su one nakon pravosnažnosti presude oslobođene bilo kakvog opterećenja. Opština nema ni jedan jedini dokumenat da je eksproprijacija izvršena, to je bila klasična pljačka”, tvrdi porodica sa Zabjela.

Od izlaska na ulicu krajem 2016, Vanja Đurišić i njegov brat Savo više puta su pritvarani. Vanja je posljednji put odležao 121 dan u Spužu, a sada se na 12 dana zatvora sprema i njegova žena.

Danijela priznaje da je strah, ali samo iz razloga jer ne zna kako će tokom njenog odsustva funkcionisati porodica u kojoj je i troje maloljetne djece.

“Djecu će paziti odrasle kćerke, ali moje životinje - pet udomljenih pasa, mačak, 30 kokošaka, krmača Pepa i troje prasića, ne vjerujem da će to iko pogledati”, kaže ona.

Nije joj svejedno i jer možda neće vidjeti sina Pavla, koji za novogodišnje praznike dolazi na 15 dana iz Sjedinjenih Država, gdje se školuje i igra košarku…

Tužbe Glavnog grada “padaju” pred sudovima

Glavni grad je u više navrata, po različitim osnovama, tužio Đurišiće, ali su sudovi odbili sve tužbe.

“Odbijena im je tužba pred Osnovnim sudom za ometanje posjeda, Viši sud je potvrdio presudu koja je sada pravosnažna. Tužba Glavnog grada za nepostojanje prava korišćenja je odbačena, jer se advokat nije pojavio. Kasnije je poslao lažni dopis da je imao dijareju, što smo dokazali i zbog čega smo podnijeli krivične prijave. Glavni grad je potom tražio nastavak suđenja, ali su tužbu sami povukli, kad je sud tražio dokaz da je njihov advokat bio bolestan”, kazala je “Vijestima” Danijela.

Glavnom gradu je, pokazuju Đurišići dokumentaciju, odbijena i tužba Upravnom sudu protiv Ministarstva finansija, koje je i ranije potvrdilo odluku Uprave za nekretninu da se Đurišićima u list nepokretnosti upiše svojina nad parcelama u Jerevanskoj ulici:

“Službenica Uprave za nekretnine Sandra Vukčević je pod njihovim pritiskom, bez ikakvog rješenja, na naš list nepokretnosti nezakonito ponovo upisala ‘pravo korišćenja’, termin koji je Ustavom ukinut. Nakon nedavne presude Upravnog suda, Uprava za nekretnine će ponovo morati da upiše svojinu na naše ime, za parcele 4914 i 4915“.

Policija odbija pomoć Inspekciji

Uprava policije odbila je juče zahtjev Komunalne inspekcije Glavnog grada za pružanje asistencije, radi uklanjanja ograde u Jerevanskoj ulici, na parcelama za koje Đurišići tvrde da su njihove.

Iz Uprave policije "Vijestima" su kazali da zahtjev Komunalne inspekcije nije sadržao broj i datum akta suda, odnosno javnog izvršitelja o izvršenju izvršne isprave, te da se zbog toga nisu stekli uslovi da policija pruži asistenciju.

