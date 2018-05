Ubistvo u Dobroti: Zločin iz strasti?

Policija nije juče uspjela da pronađe Tivćanina Arsenija Stanovića (22), kojeg traže zbog ubistva Ukrajinke Anastazije Lašmanove (30).

Bivši vaterpolista i sin šefa ispostave Granične policije Aerodroma Tivat Zorana Stanovića, nije zvanično osumnjičen za ubistvo ukrajinske milionerke.

Policija je raspisala internu potragu za njim, jer im je nedostupan od 11. maja uveče, kada je beživotno tijelo Lašmanove pronađeno u stanu u kotorskom naselju Dobrota, u kom je živjela.

Za njim se traga od 13. uveče, nakon što je policija, navodno, došla do operativnih saznanja da je ubio svoju bivšu djevojku.

“Vijestima” je iz Višeg tužilaštva nezvanično rečeno da im rezultati obdukcije još nijesu dostavljeni, ali da je prizor koji su zatekli prilikom uviđaja bio jeziv:

“Lašmanovoj je od siline udaraca skoro smrskana glava. Na glavi i na tijelu bile su vidljive ubodne rane, najmanje deset, najvjerovatnije nanijetih nožem.”

Srpski psihijatar i seksolog dr Jovan Marić, za “Vijesti” je objasnio da broj ubodnih rana i način ubistva govori o strasnom zločinu - zločinu iz strasti:

“Kad ima previše uboda nožem, kad se urade neke strašne stvari, odsječe glava..., to govori o zločinu iz strasti. Strasna sumanutost ima patološku ljubomoru, to je ozbiljna bolest. Mnogi koketiraju sa ljubomorom, ali patološka ljubomora je ozbiljna bolest, kao i erotomanija. To je strasna, patološka zaljubljenost. Čovjek nikako ne može da se otkači od osobe koju je umislio da voli, samo nju i ništa drugo. Takva osoba mora ozbiljno da se tretira i liječi, to ni malo nije lako i takvi prolaze fazu nade, fazu mržnje i fazu osvete”.

Objasnio je da se na našem podneblju često događaju zločini iz strasti:

“Jer mi prštimo od emocija. Svi narodi na Balkanu, uključujući i vas, i nas ovdje. Obično kažem nemamo ništa za izvoz, ali emocija imamo i previše, za izvoz, i onda kad su nam povrijeđene emocije, onda se nažalost to tako završava”.

Dr Marić je kazao da ne zna detalje zločina u Dobroti i da je nemoguće dublje analizirati slučaj jer nije razgovarao sa osumnjičenim:

“Ali u načelu, zbog niza slučajeva koje sam vještačio na sudu, kažem da se partneri najčešće razilaze povređujući drugog. Vještina raskida je velika vještina i to treba majstorski uraditi, što nije lako”, rekao je dr Marić.

Lašmanova je bila izvršna direktorica milionski vrijednih kompanija.

Marić: Zbog raskida možete završiti sa metkom u grudima

Psihijatar dr Jovan Marić objasnio je da je velika vještina bezbjedno izaći iz veze, ako su se čovjeku ugasile emocije.

“To je tako velika vještina, kao što je osvojiti nekog partnera, udvarati se i stupiti u neku ljubavnu vezu. Vještina raskida podrazumijeva da imate obavezu prema partneru zbog minulog ljubavnog rada i minule ljubavi, ma koliko trajala, šest mjeseci, godinu dana, tri godine. Poenta je da ne smijete da raskinete vezu brutalno, netaktično, jer možete završiti sa nožem u tijelu, metkom u grudima, sodom u očima”, kazao je on.

