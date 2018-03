Učenicima fale instrumenti da bi brusili talenat

Budžetom Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, ni ove godine nije predviđen novac za nabavku novih muzičkih instrumenata.

Škola se tretira poput drugih obrazovnih ustanova, te se ne vodi računa o činjenici da je nabavka novih instrumenata skupocjena, a da broj učenika raste. Stoga uprava škole iznalazi načine da dođe do potrebnog novca i svojim učenicima obezbijedi kvalitetnu nastavu.

Profesori „Vasa Pavić“ su stoga, prije dvije večeri, organizovali donatorski koncert, a novac namijenili za nabavku instrumenata. Ovim je obilježena 71 godina postojanja škole.

Direktorica Umjetničke škole „Vasa Pavić“ Zoja Đurović kazala je da se ni prethodnih godina u budžetu škole nije nalazila stavka koja bi podrazumijevala nabavku novih instrumenata.

„Zadnjih godina smo uvijek radili donatorske koncerte. Cio svijet je u krizi, pa tako i prosvjeta i kultura uopšte. Nama pomažu, koliko se može, i Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvjete za ove naše tekuće potrebe“, kazala je Đurović.

Foto: Luka Zeković

Da im nedostaju novi instrumenti, poznato je Vladi, ali se prema riječima Đurovićeve, iz „Vasa Pavić“ neće „grabiti“ za više novca, već će se truditi da na osnovu znanja i talenta dođu do njega.

„Mi ćemo raditi i dovijati se kako budemo znali i umjeli, pokazivati svoj talent. Sviraćemo, pjevaćemo kako najbolje budemo znali i umjeli, ljudi koji to znaju da cijene, oni će nam pomoći“, kazala je Đurovićeva, i dodala da su zadovoljni donacijama, koja je osim uplate novca na žiro-račun, uključivala i poklonjene instrumente.

Ovu školu pohađa veliki broj učenika za koje je potrebno obezbijediti instrumente. Đurović napominje da dio učenika ima sopstveni instrument, te da na svojim instrumentima u najvećem broju sviraju djeca koja se opredjeljuju za Srednju muzičku školu.

Kako bi obezbijedili novac za kvalitetnu nastavu, u upravi škole razmišljaju i o iznajmljivanju instrumenata.

„Mi ćemo morati sada da pribjegnemo jednom načinu, kojem su pribjegle sve muzičke škole, u regionu i svuda - da iznajmljujemo instrumente. To neće biti neka velika para. Iznajmljivaćemo ih, recimo na nivou jednog polugodišta, ili godinu dana, kako neko bude mogao da plaća. Možda će neko dvije godine da uči, a onda se roditeljima ne kupuje skuplji instrument, kad ne znaju hoće li dijete nastaviti ili ne“, kazala je Đurović.

Po kojoj će ih cijeni iznajmljivati i na koji vremenski period vršiti uplate definisaće u narednom periodu.

Foto: Luka Zeković

Moraće da iznajmljuju instrumente đacima

Dešavalo se i da đacima daju instrumente koje oni pokvare, polome, i nikada to nije plaćeno, a to ne možemo više dozvoliti. Popravke uopšte nisu jeftine. Tako da ćemo morati iznajmljivati instrumente. Ali ja kažem, niti bezdušno, niti hladno, muzika je luksuz, a svaki se luksuz mora platiti. Mi ćemo se truditi da se to što manje plaća, a vidjećemo...Nadamo se boljim vremenima“, kazala je Đurović

Samo za klavir potrebno minimum 25.000 eura

Škola nema kvalitetan koncertni klavir, koji nije moguće kupiti za manje od 25.000 eura. Samo jedan limeni duvački instrument, horna, košta 4.000 eura, dok je cijena harfe oko 14.000 eura. Manje, dječije harfe koštaju po 4.000 eura. Cijena kvalitetnog saksofona ili klarineta se kreće oko 500 eura.

Foto: Luka Zeković

Stanje u prostorijama utiče i na muzičke instrumente

Prostorije škole moraju biti renovirane, smatra Đurović.

Objekat u kojem se danas nalazi škola je nedavno, rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara, dobio status kulturnog dobra od lokalnog značaja.

„Ulaz je divan, u mermeru, ali učionice su pregrađivane gipsanim zidovima. Nekako smo se navikli na nedostatak zvučne izolacije, ali dograđani drugi sprat je u lošem stanju i prokišnjava“, kazala je Đurovićeva.

Drveni prozori na zgradi ne dihtuju, a mnogi su zakovani. Tokom zime, računi za struju su veliki, a tokom ljeta su temperature u zgradi visoke jer nema klime-uređaja. Sve ovo može uticati i na instrumente koji se nalaze u prostorijama.

Đurovićeva ističe da uprava ne smije ništa uraditi bez dozvole Uprave za zaštitu kulturnih dobara, koja je upoznata sa situacijom.

