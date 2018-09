UCG naplaćuje školarine od "starih studenata"

Studenti Univerziteta Crne Gore (UCG), koji se školuju po sistemu visokog obrazovanja prije uvođenja bolonjskog procesa, od sada će plaćati skolarinu, iako bi za njih trebalo da važe pravila shodno kojima su upisali fakultet.

Ti studenti, po tada važećim propisima, nijesu plaćali školarine, a do sada su prilikom prijave ispita uplaćivali do 15 eura.

Prema posljednjoj odluci Upravnog odbora UCG, studenti, kojima je ljetos data još jedna šansa da po starom sistemu polože ispite i završe školovanje, plaćaće školarinu - i to broj ispita pomnožen sa 50 eura. Uz to će po ispitu plaćati taksu od pet eura.

To u praksi znači da će student, kojem je prema starom sistemu, do kraja studija ostalo 10 ispita platiti školarinu od 500 eura, ali i taksu od pet za svaki koji prijavi. Toliko je na većini fakulteta do prošle godine iznosila školarina za samofinaisrajuće studente.

Plaćanje školarine je ukinuto prošlogodišnjim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, a plaćaće je samo oni studenti koji od 60 ECTS kredita na nivou godine ne polože ispita u visini od 45 ECTS.

Bolonsjki proces uveden u crnogorsko visoko školstvo 2004., a studenti koji su se školovali po ranijem sistemu do sada nijesu plaćali školarinu.

Ljetos im je, kako je u Skupštini saopšteno, data još jedna, navodno posljednja šansa da završe fakultet shodno propisima prema kojima su studije započeli.

Iz Rektorata UCG nijesu konkretno odgovorili zbog čega je ovim studentima uvedena školarina, te da li ih dovode u neravnopravan položaj u odnosu na ostale kolege, već su uputili “Vijesti” na Odluku o naknadi za studiranje, drugim naknadama u vezi sa statusom studenata i administrativnim i drugim troškovima, koja je objavljena u Biltenu te visokoškolske ustanove u julu ove godine.

Predstavnica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO), Mira Popović, kazala je da UCG ima zakonsko pravo da uređuje finansijsku politiku, uz poštovanje prakse domaćinskog poslovanja, dodavši da su se i ranije mijenjali iznosi sredstava za naknadu troškova studiranja.

“Ali, ovo može biti zbunjujuća situacija u svijetlu izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kojima se uvodi besplatno studiranje. Međutim, treba naglasiti da su to odredbe koje se primjenjuju samo na studente koji su upisali studije akademske 2017/2018 i koji redovno završavaju svoje studentske obaveze”, kazala je Popović.

Ona je zaključila da se ova odluka UCG može posmatrati i kao način da prihoduju dodatna sredstva, ali i kao podsticajna mjera za starije studente da okončaju studije da bi izbjegli dalja plaćanja.

Poslanici vladajuće koalicije ljetos su zatražili izmjene Zakona o visokom obrazovanju kako bi se studentima, koji se školuju prema prethodno važećim propisima, dali šansu da do juna 2019. završe obaveze.

