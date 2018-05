Učitelj nagovarao djevojčicu da tuče brata, a onda ga istukao?

Učitelj Branislav Boričić u područnom odjeljenju u kolašinskom selu Liješnje navodno je fizički zlostavljao učenika trećeg razreda A.J., udarajući ga šakama po glavi.

To tvrde dječakov otac i stric Vukoman i Mitar Jovović.

Oni su zbog toga juče kolašinskoj policiji i Centru za socijalni rad u tom gradu prijavili učitelja, ali i direktora škole u Međuriječju Milutina Popovića, čije je područno odjeljenje u Liješnju.

Jovovići tvrde i da je “učitelj nagovarao djevojčicu da tuče svog brata, prije nego što je istukao dječaka”.

Kako su kazali, fizičko nasilje je samo dio poblema u toj školi.

“U područnom odjeljenju su samo A. J. i njegova sestra M. J.Nastava nije izvođena i po nekoliko sedmica u kontinuitetu, zbog čega smo se već obraćali inspekciji Ministarstva prosvjete“, ispričali su Jovovići.

Stric djece Vukoman objašnjava da je učiteljica, koja je držala nastavu prije Boričića, dvije sedmice bila na bolovanju.

Tvrde da tri sedmice učitelj nije dolazio u školu, pa da ni djeca nijesu išla u školu tada.

Vukoman Jovović Foto: Dragana Šćepanović

"I kad nije bio na bolovanju, Boričić je po dva dana dolazio u školu, pa po dva nije. Kada je na naš poziv stigla inspekcija iz Ministarstva prosvjete, odgovorno tvrdim, da su zatekli falsifikovane dnevnike nastave. Kako me je inspektorka nakon nadzora dopisom obavijestila, navodno, nastava nije bila izvođena samo dva dana. To nije tačno i za to imamo više svjedoka. Dva puta je inspektorka dolazila, a ja kažem da treba i treći put. Od kako je iz škole otišla učiteljica Gorica Drljević, koju su premjestili u drugo selo, našoj djeci je uskraćeno pravo na školovanje“, kaže Vukoman Jovović.

On je apelovao na predsjednika države, premijera i ministra prosvjete, da kako kaže, "zaštite prava djece i zaustave samovolju i javašluk uprave škole".

"Niko nema pravo da se igra s našom djecom, da im oduzima pravo da idu u školu, a naročito ne da ih fizički zlostavlja. Molimo nadležne u državi da nam pomognu i da se još jednom do detalja provjeri rad škole u Međuriječju i direktora te ustanove Popovića, kao i podobnost pojedinih učitelja da budu sa djecom”.

Direktor i učitelj neće da komentarišu optužbe

Direktor škole je juče "Vijestima" kazao da ne želi da komentariše optužbe Jovovića.

Boričić je, takođe, odbio da komentariše optužbe Jovovića.

Rekao je da nije u Podgorici i da je zauzet.

"Odgovoriću kad budem u Podgorici, sada imam posla", rekao je Boričić.

