Uehara odlazi iz Crne Gore

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Margaret En Ueharu završila je svoju diplomatsku misiju u Podgorici.

Ona je nakon sastanka sa premijerom Duškom Markovićem kazala da je ovaj zadatak bio daleko najveća čast u njenoj diplomatskoj karijeri dugoj 35 godina.

“This assignment has been by far the greatest honor of my 35-year diplomatic career,” said the 🇺🇸Ambassador Uyehara at her outcall meeting with the 🇲🇪 #Montenegro Prime Minister Dusko Markovic @MeGovernment pic.twitter.com/85pVR9lsla — US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) July 20, 2018

U razgovoru sa ministrom odbrane Predragom Boškovićem Uehara je zahvalila na bliskoj saradnji i podršci.

Ambassador Uyehara thanked Minister Predrag Boskovic for close cooperation and support. “The #UnitedStates is proud to have #Montenegro as an ally,” said the Ambassador, emphasizing that she is proud that Montenegro became #NATO member during her term as 🇺🇸 Ambassador to 🇲🇪 pic.twitter.com/Yg0Dmyvp5L — US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) July 20, 2018

"SAD su ponosne što imaju partnera u Crnoj Gori", kazala je Uehara i doddala da je posebno ponosna što je Crna Gora postala članica NATO tokom njenog diplomatskog mandata.

Ona je od Boškovića na poklon dobila i dres ŽRK Budućnost.

Tokom razgovora sa predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, odlazeća ambasadorka je poručila da Crna Gora mora da nastavi borbu sa korupcijom, pojača vladavinu prava i zaštiti slobodu medija.

“The 🇺🇸 #UnitedStates will continue to work with 🇲🇪 #Montenegro to root out #corruption, strengthen the #ruleoflaw, and protect #freedomofmedia,” said the Ambassador Uyehara at her outcall meeting with the Speaker of the #Parliament. pic.twitter.com/8aL3i8uoGp — US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) July 20, 2018

Uehara je diplomatsku misiju u Crnoj Gori počela u decembru 2014. godine.

Prije toga je obavljala funkciju izvrše direktorke kancelarije Stejt dipartmenta za evropske i aevro-azijske poslove i međunarodne organizacije.

Prethodno službovala je u Njemačkoj, Austriji, Ukrajini, Indoneziji, Japanu, Filipinima, Velikoj Britaniji i Maliju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (5 glasova)