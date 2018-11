Uhapšen Nebojša Medojević: "Sumnjamo da se isto sprema i Kneževiću"

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), Nebojša Medojević uhapšen je večeras, potvrđeno je "Vijestima" iz više izvora.

Medojević je uhapšen nedugo nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojena Rezolucija kojom su odluke Podgoričke skupštine iz 1918. proglašene ništavnim.

Pored Skupštine se trenutno nalaze dvije policijske marice i dva policijska vozila.

Poslanik DF Slaven Radunović rekao je da je Medojević u spuškom zatvoru.

"Jake policijske snage su bile ispred Skupštine, čekale su, nismo znali koga ali smo znali da se nešto dešava. On je ušao sa mnom u auto i krenuli smo ka kući i na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog smo presretnuti maricom i Nebojša je uhapšen. Rečeno je da imaju nekakav nalog, ne znamo o čemu se radi. On je sad unutra, čekamo neke informacije da nam daju. Sumnjamo da se isto sprema i Milanu Kneževiću, zato je on ovog momenta još uvijek u Skupštini. Svjedoci ste represije nad Demokratskim frontom i sramotne sačekuše policije dok se završi skupštinsko zasijedanje" poručio je Radunović ispred zatvora u Spužu preko videa na Fejsbuku.

Medojević je prije hapšenja na Tviteru napisao: "I večeras policija i ANB me čekaju ispred Skupštine. I dva kombija Interventne ispred."

I veceras policija i ANB me cekaju ispred Skupstine. I dva kombija Interventne ispred pic.twitter.com/oWR0Syfi3W — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) 29 November 2018

Medojević je juče uputio pismo ministru unutrašnjih poslova, Mevludinu Nuhodžiću i predsjedniku Odbora za odbranu i bezbjednost Obradu Mišu Stanišiću sa zahtjevom da mu dostave informaciju ko su dva N.N. lica koja su ga kako tvrdi, pratila uveče 28. novembra od zgrade Skupštine do stana u kojem stanuje.

