Uhapšen Nikšićanin: Osumnjičen za ubistvo u pokušaju

Nikšićka policija danas je rasvijetlila ubistvo u pokušaju i tom prilikom uhapsila M.V. (21) iz tog grada.

On je osumnjičen da je nožem nanio povrede opasne po život sugrađaninu S.R. (23)

"Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Nikšić su danas, u kratkom roku, rasvijetlili krivično djelo ubistvo u pokušaju počinjeno na štetu S.R. (23) iz Nikšića i za manje od deset sati od kad je prijavljen događaj su identifikovali, pronašli i lišili slobode osumnjičeno lice, M.V. (21) iz Nikšića. Naime, Dežurnoj službi CB Nikšić je danas, 05.08.2018. godine oko 01,20 časova od strane osoblja Medicinskog centra Nikšić prijavljeno da je kod njih primljen S.R. sa tri ubodne rane u predjelu stomaka. Policijski službenici su odmah upućeni u MC Nikšić gdje su zatekli S.R. koji nije želio da sarađuje sa policijom već je kazao da je povrede navodno zadobio prilikom pada na žičanu ogradu. S obzirom da je utvrđeno da se radi o povredama nastalim iz nasilja, službenici CB Nikšić su odmah preduzeli policijske mjere i radnje koje su ubrzo dovele do pronalaska lica mjesta izvršenja krivičnog djela, u ulici Vuka Karadžića u Nikšiću. I okolnosti na licu mjesta su ukazivale da je oštećeni S.R. povrede zadobio od strane drugog lica", saopšteno je iz Uprave policije (UP).

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem ovlašćenju su službenici CB Nikšić izvršili uviđaj na licu mjesta.

"Izuzeti su tragovi sa lica mjesta koji će biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru. Službenici CB Nikšić su daljim operativnim radom došli do identiteta lica za koje se sumnja da je izvršilo ovo krivično djelo, M.V. On je oko 11,00 časova pronađen. Kod njega je pronađen i oduzet nož koji je, kako se sumnja, korišćen prilikom izvršenja navedenog krivičnog djela, a koji će takođe biti upućen u Forenzički centar radi vještačenja. M.V. je lišen slobode i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u VDT u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je, na štetu S.R, počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju. S.R. je u događaju zadobio povrede opasne po život. Nad njim je izvršen operativni zahvat nakon kojeg je smješten na Odjeljenje intenzivne njege MC Nikšić", kazali su iz UP.

