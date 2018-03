Uhapšen Podgoričanin: Osumnjičen za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Podgorička policija uhapsila je S.K. (21) zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

"Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Podgorica lišili su slobode S.K. (21) zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je krivično djelo, kako se sumnja, počinio u Bulevaru Save Kovačevića u Podgorici kada je policija intervenisala po pozivu građana za narušavanje javnog reda i mira. S.K. je, prije nego što je policija došla, shodno izjavama prisutne grupe mladića koji su zatečeni na licu mjesta, nogom polomio ulazna vrata na ulazu zgrade i zadobio posjekotinu na nozi. Osumnjičeni je, nakon ukazivanja ljekarske pomoći i policijskih mjera i radnji, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu", saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Iz UP je rečeno da je S.K, kako se sumnja, krivično djelo počinio u nedjelju oko 01,45h u Bulevaru Save Kovačevića u Podgorici na način što je, u alkoholisanom stanju, prvo neprimjerenim riječima vrijeđao službenike CB Podgorica, da bi nakon toga i fizički nasrnuo na njih, nastojeći da im zada i udarce pesnicom, zbog čega je lišen slobode i priveden u Centar bezbjednosti Podgorica.

"Prethodno je Dežurna služba CB Podgorica zaprimila više telefonskih poziva od strane građana da je na navedenoj adresi u toku narušavanje javnog reda i mira. Na licu mjesta policijski službenici su zatekli pet lica, pri čemu su četiri lica pokušavala da obuzdaju jedno lice. Od strane policijskih službenika licima je izdato naređenje da prestanu sa narušavanjem javnog reda i mira, nakon čega su M.M. (16), A.M. (18), L.T. (21) i M.P. (18) postupili po naređenju policijskih službenika, dok se S.K. (21), sumnja se, oglušio o naređenje, vrijeđajući službenike CB Podgorica a potom je i nasrnuo na njih pokušavajući da im zada udarce pesnicom u predjelu tijela. Policijski službenici su, da bi savladali fizički napad od strane S.K. i lišili ga slobode, ovom licu uz upotrebu sredstava prinude – fizičke snage stavili sredstva za vezivanje, ali je on nastavio da ih vrijeđa upućujući im psovke a takođe tom prilikom je policijskim službenicima uputio i ozbiljne prijetnje po život i tijelo govoreći im između ostalog da će ih lišiti života, pri čemu je konstantno pružao jak aktivni otpor", kazali su iz UP.

Iz Up je saopšteno da su policijajci na licu mjesta su upoznati od grupe mladića da ih je S. K. napao i da su oni pokušavali da ga smire, jer je bio u vidno alkoholisanom stanju, kojom prilikom je udario nogom u staklo na ulaznim vratima u Bulevaru Save Kovačevića i polomio ga, pri čemu je zadobio posjekotinu na desnoj nozi, zbog čega mu je ukazana ljekarska pomoć u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

"Prilikom sprovođenja S.K. je nastavio sa agresivnim postupcima, nastavljajući da prijeti policijskim službenicima i da ih vrijeđa. Na lice mjesta izašla je ekipa za uviđaje CB Podgorica koja je fotografisala lica mjesta i sačinila fotoelaborat. Sa predmetnim događajem upoznat je državni tužilac u ODT u Podgorici koji se, nakon upoznavanja sa prikupljenim informacijama, izjasnio da se S.K. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo", kazali su iz UP.

