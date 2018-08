Uhapšen Podgoričanin: Osumnjičen za razbojništvo

Podgorička policija uhapsila je I.R. (36) iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela - razbojništvo i razbojnička krađa u pokušaju, a na štetu zaposlenih i benzinske pumpe „Eko petrol“ u Ulici 4. Jula i u ulici Radoja Dakića u Podgorici.

"On je, kako se sumnja, krivično djelo razbojništvo počinio 13.08.2018. godine, u objektu benzinske pumpe „Eko petrol“ u Ulici 4. jula, i to na način što je, djelimično maskiran, uz prijetnju čekićem, od zaposlenog otuđio 530 eura pazara i pobjegao sa lica mjesta. I.R. je takođe, sumnja se, 20.07.2018. godine, u objektu benzinske pumpe „Eko petrol“ u ulici Radoja Dakića, počinio krivično djelo, i to razbojnička krađa u pokušaju, na način što je maskiran prvo prišao jednom zaposlenom ispred objekta pumpe i pokazao mu da ima nož kod sebe i zahtijevao je od njega da mu preda novac, a zatim je ušao u objekat gdje mu je drugi zaposleni zadao udarac nakon kojeg je I.R. pobjegao", saopšteno je iz Uprave policije.

I.R. je identifikovan zahvaljujući operativnom radu podgoričkih policajaca.

"On je, uz posebni izvještaj, kao dopunu krivičnih prijava prethodno podnijetih protiv nepoznatog izvršioca, priveden nadležnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da je počinio navedena krivična djela", rečeno je iz UP.

