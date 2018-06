Uhapšeni Nikšićani: Osumnjičeni da su krali auta u Podgorici

Podgorička policija uhapsila je D.T. (19) iz Nikšića i M.T. (17) iz Nikšića nastanjenog u Podgorici, zbog sumnje da su počinili više teških krađa u Podgorici.

D.T. je osumnjičen da je počinio devet krivičnih djela teška krađa u produženom trajanju, dok je M.T. osumnjičen da je počinio osam krivičnih djela teška krađa u produženom trajanju.

"Sumnja se da je D.T. devet krivičnih djela teška krađa počinio u periodu od 21. marta do 03. juna ove godine na području Podgorice, i to u šest slučajeva samostalno a u tri slučaja zajedno sa drugim osumnjičenim licem M.T. dok je u jednom od ta tri slučaja saizvršilac, kako se sumnja, bilo i treće lice koje je maloljetno i čiji su inicijali B.N. Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je D.T. upotrebom podesnog sredstva otključavao odnosno obijao vozila koja su bila zaključana, a koja je nakon toga stavljao u pogon i u skoro svim slučajevima ih potom prodavao izvjesnim licima", navodi se u saopštenju Uprave policije.

"Policija sumnja da je M.T. počinio osam krivičnih djela teška krađa u periodu od 26. februara do 27. maja ove godine. On je, kako se sumnja, od ovih osam krivičnih djela pet krivičnih djela počinio samostalno, dok je od ostala tri krivičnih djela dva počinio zajedno sa pomenutim osumnjičenim D.T. a jedno sa takođe pomenutim B.N. Sumnja se da je M.T. krivična djela počinio na način što je u svim slučajevima, osim u jednom kada je vozilo zatekao otključano, upotrebom podesnog sredstva otključao odnosno obio vozila koja je potom stavljao u pogon. U šest od ovih osam slučajeva, vozilo je prodato izvjesnim licima, dok je u jednom slučaju, sumnja se, D.T. vozilo zapalio nakon korišćenja a u jednom slučaju vozilo ostavio pored puta", piše u saopštenju.

Policija je do sada pronašli jedan broj vozila na teritoriji Podgorice i Nikšića i ova vozila su vraćena vlasnicima.

"Policijski službenici su takođe došli do saznanja koja ukazuju na sumnju da je M.T. vozilo koje nije uspio da proda zapalio u cilju uništavanja tragova. Preostala vozila su rastavljena, rashodovana i prodata u djelovima. U toku je prikupljanje materijalnih dokaza kojima bi se potkrijepila saznanja kojima raspolaže policija, a to je da su navedena lica sa još nekoliko za sada nepoznatih lica iz Nikšića, na čijoj se identifikaciji radi, izvršila i druga krivična djela na teritoriji Podgorice", saopšteno iz UP.

Osumnjičeni D.T. i M.T. su uz posebni izvještaj, kao dopunu krivične prijave, privedeni nadležnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da su počinili navedena krivična djela.

